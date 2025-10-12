Railway Recruitment 2025: खिलाड़ियों के लिए रेलवे में निकली भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएट्स के पास आज आखिरी मौका, जल्दी करें आवेदन

Railway Recruitment 2025 Notification: साउथर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत 67 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि आज है.
Southern Railway Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए साउथर्न रेलवे के रिक्रूटमेंट सेल ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत 67 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि आज यानी 12 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट rrcmas.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि आवेदन विंडो बंद होने में अब कुछ ही घंटे शेष है, जिसके बाद आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए वे खिलाड़ी ही आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, यूनिवर्सिटी या बोर्ड से 10वीं, 12वीं या किसी भी म में ग्रेजुएशन की डिग्री हो और उन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का प्रतिभा दर्शाया है.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.01.2026 के आधार पर की जाएगी.
आवेदन शुल्क
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-
जनरल/OBC/EWS - 500 रुपये
SC/ST/PwBD/महिलाएं/एक्स सर्विसमैन - 250 रुपये
इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 18,000 से 29,200 रुपए प्रति महीने होगी.
चयन प्रक्रिया
स्पोर्ट्स ट्रायल
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
मेडिकल एग्जाम
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcmas.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
