SAI Recruitment 2026: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच की बंपर भर्ती, आज ही करें आवेदन, 1.12 लाख होगी सैलरी

SAI Recruitment 2026 Notification: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने असिस्टेंट कोच के कुल 323 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 05, 2026, 03:47 PM IST
SAI Recruitment 2026 Vacancy: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने असिस्टेंट कोच के कुल 323 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 फरवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं. 

स्पोर्ट्स वाइड इन 323 पदों पर निकली वैकेंसी-

  • स्विमिंग - 26 पद

  • एथलेटिक्स - 28 पद

  • साइकिलिंग - 12 पद

  • जिमनास्टिक्स - 12 पद

  • रेसलिंग - 22 पद

  • कैनोइंग - 07 पद

  • जूडो - 06 पद

  • रोइंग- 11 पद

  • शूटिंग - 28 पद

  • बॉक्सिंग - 19 पद

  • फेंसिंग- 11 पद 

  • वेट लिफ्टिंग - 10 पद

  • ताइक्वांडो - 11 पद

  • आर्करी - 12 पद

  • टेबल टेनिस - 14 पद

  • बैडमिंटन - 16 पद

  • टेनिस - 08 पद

  • बास्केटबॉल - 12 पद

  • वॉलीबॉल - 10 पद

  • फील्ड हॉकी - 13 पद

  • फुटबॉल - 12 पद

  • हैंडबॉल - 06 पद

  • कबड्डी - 06 पद

  • खो-खो - 02 पद

  • सेपक टकराव - 03 पद

  • वुशु - 06 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए SAI NS-NIS, पटियाला या किसी अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से कोचिंग में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता या ओलंपिक/पैरालंपिक/एशियाई खेल/विश्व चैंपियनशिप में भागीदारी के साथ कोचिंग में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, या द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता आवेदन कर सकते हैं. 

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना  01.02.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-

  • SC/ST - 05 साल 

  • OBC - 03 साल 

ये भी पढ़ें: एक बार IAS-IPS बन जाने के बाद बार-बार नहीं दे सकेंगे UPSC CSE एग्जाम, री-अटेम्प्ट के नए नियम होंगे लागू

आवेदन शुल्क 

  • जनरल, EWS, OBC - 2,500 रुपये 

  • SC/ST/एक्स सर्विसमैन/महिला - 2,000 रुपये 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की मंथली सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने होंगे.  

चयन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) लिखित परीक्षा 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: UPSC CSE 2026 Notification OUT: upsc.gov.in पर जारी हुआ नोटिफिकेशन, 933 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

