SSC Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए CAPF और SI के 3073 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, 1.12 लाख तक होगी सैलरी

SSC CAPF SI Recruitment 2025 Vacancy: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) और सीनियर इंस्पेक्टर (SI) के 3073 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 26 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है.
Trending Photos
SSC CAPF SI Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) और दिल्ली पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर (SI) के 3073 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 26 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर दें.
इन 3073 पदों पर निकली वैकेंसी
CAPF - 2861 पद
दिल्ली पुलिस (SI) - 212 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
इतनी होनी चाहिए हाइट
पुरुष (जनरल,OBC/SC) - 170 सेमी
पुरुष (ST) - 162.5 सेमी
महिलाएं - 157 सेमी
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी .
इतनी होगी सैलरी
चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने होगी. इसके अलावा उन्हें अन्य प्रकार के भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे.
ये भी पढ़ें: DRDO Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए डीआरडीओ में 195 पदों पर निकली भर्ती, कल से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स
आवेदन शुल्क
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.
जनरल/OBC/EWS - 100 रुपये
SC/ST/महिलाएं - निशुल्क
चयन प्रक्रिया
टियर - 1 परीक्षा
PET/PST
टियर - 2 परीक्षा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
मेडिकल एग्जाम
मेरिट लिस्ट
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
ये भी पढ़ें: RRC ECR Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं की बल्ले-बल्ले, रेलवे में 1149 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू