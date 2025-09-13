SSC CGL 2025 Exam Cancelled: यहां नहीं होगी सीजीएल टियर-1 परीक्षा; जानें कहां से चेक करें नई तारीखें और Updates?
SSC CGL 2025 Exam Cancelled: यहां नहीं होगी सीजीएल टियर-1 परीक्षा; जानें कहां से चेक करें नई तारीखें और Updates?

SSC CGL 2025 Exam Cancelled: देश भर के कई केंद्रों में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CGL टियर-1 परीक्षा 2025 को आयोजित किया जाने वाला है लेकिन कुछ जगहों पर इसे रद्द कर दिया गया है. आइए जानते हैं SSC CGL टियर-1 परीक्षा की नई तारीख कहां से जान सकते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:28 AM IST
SSC CGL 2025 Exam Cancelled: यहां नहीं होगी सीजीएल टियर-1 परीक्षा; जानें कहां से चेक करें नई तारीखें और Updates?

SSC CGL 2025 Exam Cancelled: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) परीक्षा 2025 टियर-I परीक्षा को आयोजित किया जाने वाला था. 12 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाली इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा को तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं के कारण रद्द कर दिया गया है. ऐसे में उम्मीदवारों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा. जानकारी के अनुसार SSC CGL टियर-1 परीक्षा 2025 के लिए कुल 28,14,604 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरा है. आइए जानते हैं कि किन केंद्रों में SSC CGL 2025 Tier 1 परीक्षा को रद्द किया गया है और परीक्षा के लिए अगली तारीख समेत अपडेट्स को कहां से चेक कर सकते हैं?

SSC CGL Tier 1 परीक्षा कहां नहीं होगी?

दिल्ली:- भारती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल सेंटर में होने वाली टीयर 1 परीक्षा को प्रशासनिक कारण से रद्द किया गया है. यहां परीक्षा के लिए आने वालों के लिए परीक्षा की अगली तारीख 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर है.

गुरुग्राम:- एमएम पब्लिक स्कूल सेंटर में प्रशासनिक कारण से परीक्षा को रद्द किया गया. उम्मीदवारों के लिए ये परीक्षा 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर 2025 को आयोजित होगी.

कोलकाता:- माइंड मैट्रिक्स, कलाबेरिया, बिष्णुपुर बाजार बस स्टॉप के नजदीक सेंटर में टीयर 1 परीक्षा रद्द की गई है. जल्द नई डेट की घोषणा एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी.

जम्मू:- डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में तकनीकी कारण से परीक्षा रद्द की गई है. इस केंद्र वालों की परीक्षा अब 26 सितंबर 2025 को होगी.

बोकारो:- तिस्सा टेक्नोलॉजी, स्टील सिटी, झारखंड- 827013 में Tier 1 परीक्षा रद्द है जिसके लिए नई तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है.

कहां से चेक करें परीक्षा की नई तारीखें और अपडेट्स?

परीक्षा के लिए रद्द सेंटर्स की लिस्ट में अगर आपका सेंटर भी है तो परीक्षा की नई तारीखें या उससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट- ssc.nic.in पर जा सकते हैं. यहां एग्जाम डेट्स, एडमिट कार्ड समेत अन्य डिटेल्स देख सकेंगे.

किन बातों का रखना होगा ख्याल?

रद्द हुई परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. एग्जाम देने से पहले नए हॉल टिकट को डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी साथ रखें. SSC के नए आधिकारिक नोटिस के जरिए आपको एग्जाम संबंधित अपडेट्स मिल जाएंगे.

ये भी पढ़ें- IBPS RRB Recruitment 2025: 40 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, 21 सितंबर है आवेदन की आखिरी तारीख; जानें प्रोसेस

