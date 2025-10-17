Advertisement
SSC Answer Key 2025: जारी हुई एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी, यहां से डाउनलोड करें टियर 1 रिस्पांस शीट पीडीएफ

SSC CGL 2025 Tier 1 Answer Key Released: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीजीएल टियर 1 परीक्षा की आंसर-की को जारी कर दिया गया है. ssc.gov.in के जरिए आप एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी 2025 को डाउनलोड कर सकते हैं, आइए फटाफट से डाउनलोड का तरीका जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:33 AM IST
SSC CGL Answer Key 2025 Download Process: कर्मचारी चयन आयोग ने आखिरकार सीजीएल टियर 1 की उत्तर कुंजी को जारी कर ही दिया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें काफी इंतजार था वो अब कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए उत्तर कुंजी को डाउनलोड कर सकते हैं. सीजीएल टियर 1 आंसर-की का डाउनलोड लिंक एसएससी की ओर से एक्टिव कर दिया गया है. अभ्यर्थी अपना एसएससी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके मिनटों में उत्तर कुंजी को डाउनलोड कर सकता है. ऐसे में उम्मीदवार के लिए ये भी तय करना आसान हो सकेगा कि उन्हें एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट में कितने अंक हासिल हो सकते हैं. 

SSC CGL Answer Key: प्रश्नों के खिलाफ कब तक शिकायत दर्ज होगी?

कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल टियर 1 आंसर-की जारी कर दिया है. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर तुरंत आंसर-की देख सकेंगे और उसका पीएचडी फॉर्मेट डाउनलोड भी कर सकेंगे. जारी हुई उत्तर कुंजी में अगर कोई चुनौती योग्य प्रश्न है और उसके खिलाफ प्रतिनिधित्व या फिर शिकायत करनी है तो कर सकते हैं. इसके लिए 19 अक्टूबर, 2025 को रात 09 बजे तक उम्मीदवार शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

SSC CGL Answer Key 2025: कैसे करें डाउनलोड?

  1. एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी 2025 को डाउनलोड करने के लिए SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. आप ssc.gov.in पर जाएंगें तो होम पेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन पर जाना होगा.
  3. यहां पर ‘Answer Key’ का ऑप्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद ‘SSC CGL Tier 1 Answer Key 2025’ डाउनलोड लिंक शो हो जाएगा.
  5. क्लिक करने के बाद उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना होगा.
  6. सबमिट करते ही स्क्रीन पर एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी 2025 शो हो जाएगी.
  7. आप यहां से आंसर-की का पीडीएफ भी निकाल सकते हैं और सही-गलत उत्तर चेक कर सकते हैं. 

अधिक जानकारी के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. आप चाहें तो ‘SSC CGL Answer Key 2025 Download Link’ इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके सीजीएल उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- BTech Degree न होने पर भी मिलेगी ज्यादा सैलरी वाली नौकरी! ये 3 कोर्स रहेंगे बेस्ट

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

