SSC CGL Result 2025: जल्द जारी हो सकता है सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट, फटाफट जान लें डाउनलोड करने का तरीका

SSC CGL Result 2025 Download Process: कर्मचारी चयन आयोग ने 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर को सीजीएल टियर-1 परीक्षा को आयोजित किया था. इस परीक्षा के तहत कुल 14,582 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. परीक्षा में भाग देने वाले अभ्यर्थियों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 28 लाख के आसपास उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था. उम्मीद है कि नवंबर के पहले-दूसरे सप्ताह तक सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार चेक कर सकेंगे कि वो अगले परीक्षा में शामिल हो सकेंगे या नहीं?

कब तक जारी होगा रिजल्ट?

रिजल्ट घोषणा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है लेकिन नवंबर के शुरुआत में एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. ssc.gov.in से रिजल्ट चेक कर सकेंगे. यहां उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करना होगा जिसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो होगा. आइए एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा रिजल्ट को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

SSC CGL Result 2025 डाउनलोड का स्टेप बाय स्टेप तरीका

सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट- ssc.gov.in पर जाएं. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को एंटर करके लॉगिन कर लें. रिजल्ट जारी होने के बाद स्क्रीन पर आप SSC CGL Result 2025 देख सकेंगे. नीचे की तरफ डाउनलोड और प्रिंट आउट का ऑप्शन दिखेगा. जो करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप रिजल्ट को डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

पास होने के बाद देना होगा मुख्य एग्जाम

सीजीएल टियर-1 परीक्षा रिजल्ट में पास होने वाले उम्मीदवार को अगले चयन प्रोसेस को अपनाना होगा जो एसएससी सीजीएल मुख्य एग्जाम है जिसमें भाग लेना होगा. इस परीक्षा में रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, गणित और जनरल इंटेलिजेंस आदि विषय से संबंधित सवाल-जवाब पूछे जाएंगे.

ये भी पढ़ें- Collar Workers Colors: क्या होती है ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, गोल्डन और ग्रे कॉलर जॉब? यहां जानिए