Advertisement
trendingNow12978535
Hindi Newsनौकरी

SSC CGL Result 2025: जल्द जारी हो सकता है सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट, फटाफट जान लें डाउनलोड करने का तरीका

SSC CGL Result 2025: क्या आप भी एसएससी सीजीएल परीक्षा टीयर 1 के रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है, आइए डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SSC CGL Result 2025: जल्द जारी हो सकता है सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट, फटाफट जान लें डाउनलोड करने का तरीका

SSC CGL Result 2025 Download Process: कर्मचारी चयन आयोग ने 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर को सीजीएल टियर-1 परीक्षा को आयोजित किया था. इस परीक्षा के तहत कुल 14,582 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. परीक्षा में भाग देने वाले अभ्यर्थियों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 28 लाख के आसपास उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था. उम्मीद है कि नवंबर के पहले-दूसरे सप्ताह तक सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार चेक कर सकेंगे कि वो अगले परीक्षा में शामिल हो सकेंगे या नहीं?

कब तक जारी होगा रिजल्ट?

रिजल्ट घोषणा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है लेकिन नवंबर के शुरुआत में एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. ssc.gov.in से रिजल्ट चेक कर सकेंगे. यहां उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करना होगा जिसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो होगा. आइए एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा रिजल्ट को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

SSC CGL Result 2025 डाउनलोड का स्टेप बाय स्टेप तरीका

  1. सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट- ssc.gov.in पर जाएं.
  2. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को एंटर करके लॉगिन कर लें.
  3. रिजल्ट जारी होने के बाद स्क्रीन पर आप SSC CGL Result 2025 देख सकेंगे.
  4. नीचे की तरफ डाउनलोड और प्रिंट आउट का ऑप्शन दिखेगा.
  5. जो करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप रिजल्ट को डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

पास होने के बाद देना होगा मुख्य एग्जाम

सीजीएल टियर-1 परीक्षा रिजल्ट में पास होने वाले उम्मीदवार को अगले चयन प्रोसेस को अपनाना होगा जो एसएससी सीजीएल मुख्य एग्जाम है जिसमें भाग लेना होगा. इस परीक्षा में रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, गणित और जनरल इंटेलिजेंस आदि विषय से संबंधित सवाल-जवाब पूछे जाएंगे.

ये भी पढ़ें- Collar Workers Colors: क्या होती है ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, गोल्डन और ग्रे कॉलर जॉब? यहां जानिए

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

SSC CGL Result 2025

Trending news

अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
shashi tharoor news
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा