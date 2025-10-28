SSC CGL Result 2025: जल्द जारी हो सकता है सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट, फटाफट जान लें डाउनलोड करने का तरीका

SSC CGL Result 2025: क्या आप भी एसएससी सीजीएल परीक्षा टीयर 1 के रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है, आइए डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.
Trending Photos
SSC CGL Result 2025 Download Process: कर्मचारी चयन आयोग ने 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर को सीजीएल टियर-1 परीक्षा को आयोजित किया था. इस परीक्षा के तहत कुल 14,582 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. परीक्षा में भाग देने वाले अभ्यर्थियों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 28 लाख के आसपास उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था. उम्मीद है कि नवंबर के पहले-दूसरे सप्ताह तक सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार चेक कर सकेंगे कि वो अगले परीक्षा में शामिल हो सकेंगे या नहीं?
कब तक जारी होगा रिजल्ट?
रिजल्ट घोषणा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है लेकिन नवंबर के शुरुआत में एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. ssc.gov.in से रिजल्ट चेक कर सकेंगे. यहां उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करना होगा जिसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो होगा. आइए एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा रिजल्ट को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
SSC CGL Result 2025 डाउनलोड का स्टेप बाय स्टेप तरीका
पास होने के बाद देना होगा मुख्य एग्जाम
सीजीएल टियर-1 परीक्षा रिजल्ट में पास होने वाले उम्मीदवार को अगले चयन प्रोसेस को अपनाना होगा जो एसएससी सीजीएल मुख्य एग्जाम है जिसमें भाग लेना होगा. इस परीक्षा में रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, गणित और जनरल इंटेलिजेंस आदि विषय से संबंधित सवाल-जवाब पूछे जाएंगे.
ये भी पढ़ें- Collar Workers Colors: क्या होती है ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, गोल्डन और ग्रे कॉलर जॉब? यहां जानिए