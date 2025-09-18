SSC CHSL 2025: क्या पोस्टपोन हो गई CHSL परीक्षा? यहां जानें एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड से लेकर अन्य जानकारी

SSC CHSL 2025 Exam Date Postponed or Not: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) की ओर से 8 सितंबर से 18 सितंबर 2025 तक होने वाले एसएससी सीएचएसएल परीक्षा को स्थगित कर दिया है. टियर 1 परीक्षा की तिथि 8 से 18 सितंबर थी. अभी तक परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है जिस वजह से ऐसी संभावना है कि परीक्षा को पोस्टपोन किया जाएगा.

कुछ जगहों पर नहीं हुई थी SSC CGL टियर 1 परीक्षा

12 सितंबर 2025 से होने वाले SSC CGL टियर 1 परीक्षा 2025 को कुछ जगहों पर आयोजित नहीं किया गया था. मूल रूप से 13 से 30 अगस्त के दौरान होने वाले थे लेकिन उस वक्त भी परीक्षा न होने की वजह संचालन और तकनीकी गड़बड़ियां रही. फिलहाल, ये परीक्षा 26 सितंबर 2025 तक आयोजित हो रही है.

कब तक हो सकती है टियर 1 परीक्षा

फिलहाल, ये ही उम्मीद है कि SSC CHSL परीक्षा को तब ही आयोजित किया जाएगा जब SSC CGL टियर 1 परीक्षा का समापन होगा यानी 26 सितंबर के बाद SSC CHSL परीक्षा को आयोजित किया जा सकता है. एसएससी की ओर से कोई भी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है.

क्या SSC CHSL परीक्षा डेट स्थगित?

SSC CHSL परीक्षा की तारीख स्थगित की गई है या नहीं अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है. 3131 भर्ती के लिए टियर 1 परीक्षा को 8 से 18 सितंबर तक आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन इसे लेकर कोई ऑफिशियल अधिसूचना जारी नहीं किया गया है. हालांकि, एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी न करना और कोई अपडेट न देना ये संकेत दे रहा है कि SSC CGL परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है.

क्या हो सकती है नई SSC CHSL परीक्षा डेट?

फिलहाल, ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी नहीं है लेकिन ये ही उम्मीद जताई जा रही है कि 26 सितंबर के आसपास या उसके बाद ही नई एग्जाम डेट जारी की जाएगी. एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड समेत अन्य अपडेट के लिए सलाह है कि आप आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जरूर चेक करते रहें.

