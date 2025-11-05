SSC CHSL Admit Card 2025: सीएचएसएल सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी; फटाफट चेक करें कब तक आएगा एडमिट कार्ड, कैसे कर पाएंगे डाउनलोड?

SSC CHSL Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (Combined Higher Secondary Level) टियर 1 परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. इस महीने में परीक्षा आयोजित होने वाली है. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए च्वाइस का परीक्षा शहर चुनना आसान हो सकता है. 5 नवंबर को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी किया गया है. आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर चेक कर सकते हैं. अगर आप एग्जाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं. एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एडमिट कार्ड जल्द जारी होने वाला है.

8 नवंबर तक शिकायत करने का मौका

अगर आपने सेल्फ स्लॉट बुकिंग नहीं की है यानी अपनी पसंद अनुसार शहर का चयन नहीं किया है तो परीक्षा सेंटर, तारीख और शिफ्ट वो दे दी जाएगी जिसकी मांग कम होगी. हालांकि, अगर आपको वो सेंटर पसंद न आए तो आयोग की वेबसाइट पर फीडबैक पोर्टल के माध्यम से 8 नवंबर 2025 को रात 11 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सीटें होने पर उम्मीदवार को शहर आवंटित किया जा सकता है.

कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड?

अलग-अलग एग्जाम सेंटर में एसएससी सीएचएसएल परीक्षा को 12 नवंबर 2025 से आयोजित किया जाएगा. ऐसे में परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा. 7 नवंबर या 8 नवंबर को एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है.

SSC CHSL Admit Card 2025: कैसे करें डाउनलोड?

एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं. होमपेज पर ‘SSC CHSL Admit Card’ का लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन रोल नंबर और DOB एंटर करने के बाद लॉगिन करें. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा और उसे वहां से डाउनलोड कर लें.

फिलहाल, एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है. एक्टिव लिंक आने के बाद इसका प्रिंट आउट या इसे डाउनलोड कर सकेंगे. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां सभी लेटेस्ट अपडेट भी चेक कर सकते हैं.

