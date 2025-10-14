Advertisement
trendingNow12961044
Hindi Newsनौकरी

SSC CHSL 2025 Exam Date: जल्द होगी 3131 पद भर्ती परीक्षा, न करें देरी; पहले ही जान लें शहर सूचना पर्ची डाउनलोड प्रोसेस

SSC CHSL 2025 Exam Date: अक्टूबर के चौथे सप्ताह में 3131 पद भर्ती के लिए एसएससी सीएचएसएल परीक्षा टीयर 1 आयोजित हो सकती है. आइए पहले ही शहर सूचना पर्ची डाउनलोड करने का तरीका जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SSC CHSL 2025 Exam Date: जल्द होगी 3131 पद भर्ती परीक्षा, न करें देरी; पहले ही जान लें शहर सूचना पर्ची डाउनलोड प्रोसेस

SSC CHSL 2025 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा को जल्द आयोजित किया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में एसएससी सीएचएसएल परीक्षा आयोजित हो सकती है. अगर आपको भी इस परीक्षा का इंतजार है और आवेदन कर चुके हैं तो जल्द ही परीक्षा देने का मौका मिल सकती है. 3131 पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली SSC CHSL परीक्षा का शहर सूचना पर्ची आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसका तरीका जानते हैं.

अक्टूबर के चौथे हफ्ते में टियर 1 परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अक्टूबर 2025 के चौथे हफ्ते में टियर 1 SSC CHSL परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. हालांकि, अभी तक टियर 1 के लिए SSC CHSL परीक्षा की सटीक तिथि का ऐलान नहीं किया गया है. एग्जाम डेट की घोषणा के साथ ही शहर सूचना पर्ची को जारी करने की डेट भी सामने आ जाएगी. इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट- ssc.gov.in के जरिए SSC CHSL परीक्षा की शहर सूचना पर्ची को ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

SSC CGL Exam: सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड प्रोसेस

SSC CHSL टियर 1 परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. आइए SSC CHSL सिटी इंटीमेशन स्लिप को ऑनलाइन डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- ssc.gov.in पर जाएं.
  2. रजिस्ट्रेशन SSC OTR और पासवर्ड को एंटर करने के बाद लॉगिन कर लें.
  3. परीक्षा डैशबोर्ड पर जाने के बाद CHSL सेक्शन में जाएं.
  4. यहां आपको SSC CHSL परीक्षा से संबंधित जानकारी हासिल हो सकेगी.
  5. SSC CHSL परीक्षा सिटी स्लिप को डाउनलोड भी यहीं से कर सकेंगे.

चाहें तो SSC CHSL परीक्षा सिटी स्लिप का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. इसके जारी होने के बाद एडमिट कार्ड को भी जारी कर दिया जाएगा. इसे भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. एग्जाम हॉल में बैठने के लिए एडमिट कार्ड होना जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें- Teachers Recruitment Board: खुशखबरी! साल में 3 बार होंगे TET Exams, यहां शिक्षकों की भर्ती पर ज्यादा जोर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

SSC CHSL 2025 Exam Date

Trending news

बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
operation sindoor
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित