SSC CHSL 2025 Exam Date: जल्द होगी 3131 पद भर्ती परीक्षा, न करें देरी; पहले ही जान लें शहर सूचना पर्ची डाउनलोड प्रोसेस

SSC CHSL 2025 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा को जल्द आयोजित किया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में एसएससी सीएचएसएल परीक्षा आयोजित हो सकती है. अगर आपको भी इस परीक्षा का इंतजार है और आवेदन कर चुके हैं तो जल्द ही परीक्षा देने का मौका मिल सकती है. 3131 पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली SSC CHSL परीक्षा का शहर सूचना पर्ची आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसका तरीका जानते हैं.

अक्टूबर के चौथे हफ्ते में टियर 1 परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अक्टूबर 2025 के चौथे हफ्ते में टियर 1 SSC CHSL परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. हालांकि, अभी तक टियर 1 के लिए SSC CHSL परीक्षा की सटीक तिथि का ऐलान नहीं किया गया है. एग्जाम डेट की घोषणा के साथ ही शहर सूचना पर्ची को जारी करने की डेट भी सामने आ जाएगी. इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट- ssc.gov.in के जरिए SSC CHSL परीक्षा की शहर सूचना पर्ची को ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.

SSC CGL Exam: सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड प्रोसेस

SSC CHSL टियर 1 परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. आइए SSC CHSL सिटी इंटीमेशन स्लिप को ऑनलाइन डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- ssc.gov.in पर जाएं. रजिस्ट्रेशन SSC OTR और पासवर्ड को एंटर करने के बाद लॉगिन कर लें. परीक्षा डैशबोर्ड पर जाने के बाद CHSL सेक्शन में जाएं. यहां आपको SSC CHSL परीक्षा से संबंधित जानकारी हासिल हो सकेगी. SSC CHSL परीक्षा सिटी स्लिप को डाउनलोड भी यहीं से कर सकेंगे.

चाहें तो SSC CHSL परीक्षा सिटी स्लिप का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. इसके जारी होने के बाद एडमिट कार्ड को भी जारी कर दिया जाएगा. इसे भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. एग्जाम हॉल में बैठने के लिए एडमिट कार्ड होना जरूरी होता है.

