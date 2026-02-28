SSC CHSL Result 2026: LDC, JSA और DEO पदों के लिए नतीजे जारी, साइंस स्ट्रीम की कट-ऑफ ने चौंकाया; ऐसे करें चेक

SSC CHSL Tier-1 परीक्षा 12 से 30 नवंबर 2025 के बीच कंप्यूटर आधारित तरीके से हुई थी. अलग-अलग शिफ्ट होने की वजह से सभी के नंबरों को नॉर्मलाइज किया गया, ताकि किसी को फायदा या नुकसान न हो. इसी आधार पर मेरिट बनाई गई और उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया है.

क्वालिफाइंग मार्क्स कितने

इस परीक्षा में पास होने के लिए अलग-अलग वर्ग के लिए न्यूनतम अंक तय किए गए थे. सामान्य वर्ग के लिए 30%, OBC और EWS के लिए 25% और बाकी सभी वर्गों के लिए 20% अंक जरूरी थे. बता दें, इस भर्ती में कई पद शामिल हैं जैसे LDC, JSA, क्लर्क और DEO. हर पद के लिए अलग कटऑफ तय की गई है.

अलग पदों के लिए रिजल्ट

इस कैटेगरी में कुल 37520 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया है. सामान्य वर्ग का कटऑफ 144.26 रहा, OBC का 143.83 और EWS का 141.42 रहा. SC के लिए 125.40 और ST के लिए 115.25 अंक रहे. अन्य वर्गों जैसे ESM, OH, HH, VH और PwBD के लिए भी अलग-अलग कटऑफ तय की गई है.

DEO science stream इस पद के लिए कुल 614 उम्मीदवारों ने Tier-1 पास किया है. यहां कटऑफ काफी ज्यादा रही. सामान्य वर्ग के लिए 169.54, OBC के लिए 169.50 और EWS के लिए भी 169.54 अंक रहे. SC के लिए 157.72 और ST के लिए 152.79 अंक तय किए गए.

DEO (Non-Science Stream) कैटेगरी में कुल 1,767 उम्मीदवारों को चुना गया है. सामान्य और OBC दोनों के लिए कटऑफ 165.27 रही. EWS के लिए 163.77, SC के लिए 158.63 और ST के लिए 150.43 अंक रहे. बाकी वर्गों के लिए भी अलग-अलग कटऑफ तय की गई है.

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. वेबसाइट पर Results सेक्शन में जाकर CHSL 2025 Tier-1 का लिंक खोलना होगा. इसके बाद PDF में अपना रोल नंबर सर्च करके रिजल्ट देखा जा सकता है. रिजल्ट को डाउनलोड करके आगे के लिए संभाल कर रखना जरूरी है.

बता दें, जो उम्मीदवार इस चरण में पास हो गए हैं, वे अब Tier-2 परीक्षा में शामिल होंगे. इसके लिए एडमिट कार्ड और बाकी जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर जारी की जाएगी और अब उम्मीदवार अगले चरण की तैयारी में जुट गए हैं.

