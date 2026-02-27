SSC CHSL Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है एसएससी सीएचएसएल टियर-1 रिजल्ट, ये है चेक और डाउनलोड करने का तरीका

SSC CHSL Tier 1 Exam Result: एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
SSC CHSL Tier 1 Exam Result: हर साल एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा का आयोजन किया जाता है. ये परीक्षा केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों के पदों की रिक्तियों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है. 12वीं के बाद इस परीक्षा में उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं. आमतौर पर एसएससी सीएचएसएल परीक्षा का आयोजन साल में एक बार किया जाता है. पिछले साल एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर 1 परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक किया गया था जिसके रिजल्ट की घोषणा जल्द होने वाली है. फरवरी 2026 में एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है.
एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर 1 परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 30 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था. अभी तक एसएससी ने कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है कि रिजल्ट को कब तक जारी किया जाएगा लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 तक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट आज या कल में जारी कर दिया जाएगा. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं?
SSC CHSL Result 2026: पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट
अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन उम्मीद है कि एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा 2026 का आयोजन जुलाई-सितंबर के बीच हो सकता है. फिलहाल, नवंबर 2025 में होने वाली परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है.
एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट की घोषणा के बाद पास होने वाले उम्मीदवार अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे. एसएससी सीएचएसएल टियर-2 परीक्षा के लिए टियर 1 परीक्षा में पास उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा.
