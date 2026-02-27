SSC CHSL Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है एसएससी सीएचएसएल टियर-1 रिजल्ट, ये है चेक और डाउनलोड करने का तरीका

SSC CHSL Tier 1 Exam Result: हर साल एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा का आयोजन किया जाता है. ये परीक्षा केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों के पदों की रिक्तियों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है. 12वीं के बाद इस परीक्षा में उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं. आमतौर पर एसएससी सीएचएसएल परीक्षा का आयोजन साल में एक बार किया जाता है. पिछले साल एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर 1 परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक किया गया था जिसके रिजल्ट की घोषणा जल्द होने वाली है. फरवरी 2026 में एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है.

एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर 1 परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 30 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था. अभी तक एसएससी ने कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है कि रिजल्ट को कब तक जारी किया जाएगा लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 तक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट आज या कल में जारी कर दिया जाएगा. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं?

SSC CHSL Result 2026: पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट

एससी के लिए 139.68408

एसटी के लिए 129.44568

ईएसएम के लिए 78.23008

दिव्यांग के लिए 72.53530

ओबीसी के लिए 156.61665

वीएच के लिए 123.78593

ईडब्ल्यूएस के लिए 150.51731

अनरिजर्व (UR) के लिए 157.36168

कब होगी साल 2026 में एसएससी सीएचएसएल परीक्षा?

अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन उम्मीद है कि एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा 2026 का आयोजन जुलाई-सितंबर के बीच हो सकता है. फिलहाल, नवंबर 2025 में होने वाली परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है.

SSC CHSL Tier 1 Result 2026: कैसे करें रिजल्ट डाउनलोड?

सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं. रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें. होमपेज पर रिजल्ट ऑप्शन में 'SSC CHSL Result 2025' रिजल्ट का लिंक शो होगा. इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल दर्ज करनी होगी. लॉगिन के बाद स्क्रिन पर रिजल्ट शो हो जाएगा और इसे देख सकेंगे. यहां से SSC CHSL Result 2025 डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा.

SSC CHSL Result: रिजल्ट जारी होने के बाद क्या होगा?

एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट की घोषणा के बाद पास होने वाले उम्मीदवार अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे. एसएससी सीएचएसएल टियर-2 परीक्षा के लिए टियर 1 परीक्षा में पास उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा.

