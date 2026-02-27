Advertisement
trendingNow13123967
Hindi NewsनौकरीSSC CHSL Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है एसएससी सीएचएसएल टियर-1 रिजल्ट, ये है चेक और डाउनलोड करने का तरीका

SSC CHSL Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है एसएससी सीएचएसएल टियर-1 रिजल्ट, ये है चेक और डाउनलोड करने का तरीका

SSC CHSL Tier 1 Exam Result: एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ssc chsl result tier 1 result will released soon
ssc chsl result tier 1 result will released soon

SSC CHSL Tier 1 Exam Result: हर साल एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा का आयोजन किया जाता है. ये परीक्षा केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों के पदों की रिक्तियों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है. 12वीं के बाद इस परीक्षा में उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं. आमतौर पर एसएससी सीएचएसएल परीक्षा का आयोजन साल में एक बार किया जाता है. पिछले साल एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर 1 परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक किया गया था जिसके रिजल्ट की घोषणा जल्द होने वाली है. फरवरी 2026 में एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है.

एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर 1 परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 30 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था. अभी तक एसएससी ने कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है कि रिजल्ट को कब तक जारी किया जाएगा लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 तक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट आज या कल में जारी कर दिया जाएगा. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं?

SSC CHSL Result 2026: पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट

Add Zee News as a Preferred Source
  • एससी के लिए 139.68408
  • एसटी के लिए 129.44568
  • ईएसएम के लिए 78.23008
  • दिव्यांग के लिए 72.53530
  • ओबीसी के लिए 156.61665
  • वीएच के लिए 123.78593
  • ईडब्ल्यूएस के लिए 150.51731
  • अनरिजर्व (UR) के लिए 157.36168

कब होगी साल 2026 में एसएससी सीएचएसएल परीक्षा?

अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन उम्मीद है कि एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा 2026 का आयोजन जुलाई-सितंबर के बीच हो सकता है. फिलहाल, नवंबर 2025 में होने वाली परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है.

SSC CHSL Tier 1 Result 2026: कैसे करें रिजल्ट डाउनलोड?

  1. सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
  2. रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें.
  3. होमपेज पर रिजल्ट ऑप्शन में 'SSC CHSL Result 2025' रिजल्ट का लिंक शो होगा.
  4. इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल दर्ज करनी होगी.
  5. लॉगिन के बाद स्क्रिन पर रिजल्ट शो हो जाएगा और इसे देख सकेंगे.
  6. यहां से SSC CHSL Result 2025 डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा.

SSC CHSL Result: रिजल्ट जारी होने के बाद क्या होगा?

एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट की घोषणा के बाद पास होने वाले उम्मीदवार अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे. एसएससी सीएचएसएल टियर-2 परीक्षा के लिए टियर 1 परीक्षा में पास उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा.

ये भी पढ़ें- SBI Recruitment 2026: नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, डिप्टी मैनेजर पद पर निकली भर्ती; मिलेगी 93000 रुपये तक सैलरी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

SSC CHSL Result

Trending news

हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
INX Media bribery case
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
weather update
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस
Punjab Education Revolution
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस