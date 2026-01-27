SSC CHSL टियर 1 का जल्द जारी होगा रिजल्ट... अगली परीक्षा की तारीख, पैटर्न और मार्किंग स्कीम; यहां जानिए सब कुछ

SSC CHSL Tier 1 Result Soon: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जल्द ही संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (CHSL) टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आइए रिजल्ट चेक करने, टियर 2 परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम आद के बारे में जानते हैं.
SSC CHSL Tier 1 Result Soon: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा जल्द संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (CHSL) टियर 1 एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द देख सकते हैं. 12 से 20 नवंबर 2025 के दौरान SSC CHSL टियर 1 परीक्षा का आयोजन किया गया था. इसके बाद आंसर-की को 8 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था जिसके लिए 11 दिसंबर 2025 तक विंडो खुली थी. आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टियर 1 का रिजल्ट जारी हो जाएगा. आइए एसएससी सीएचएसएल टियर 1 रिजल्ट को चेक करने का प्रोसेस, टियर 2 परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम जानते हैं.
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट 31 जनवरी तक या फरवरी के शुरुआती दिनों में जारी किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए ऑफिशियल तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.
कहां से चेक कर सकेंगे रिजल्ट?
SSC CHSL टियर 1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट की घोषणा होने के बाद इसे ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं. परिणाम जारी होने के बाद इसे चेक करने का एक्टिव लिंक एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा.
एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद ही टियर 2 परीक्षा की तारीख ऐलान किया जा सकता है. संभावना है कि फरवरी से अप्रैल के बीच कभी भी परीक्षा की तारीख हो सकती है. एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एसएससी सीएचएसएल टियर 2 परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी. ऑब्जेक्टिव MCQ और स्किल/टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा. कुल 405 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
