SSC Delhi Police HC Result 2026 OUT: दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का परिणाम जारी, ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट और कटऑफ लिस्ट

SSC Delhi Police HC Result 2026 OUT: दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. सरल तरीके को अपनाकर रिजल्ट और कटऑफ लिस्ट चेक करने के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं.
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SSC Delhi Police HC AWO/ TPO Result 2026 OUT: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा का परिणाम 2026 में जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर (AWO) और हेड कॉन्स्टेबल टेलीप्रिंटर ऑपरेटर (TPO) की परीक्षा में भाग लिया था, उनके लिए ये बड़ी अपडेट है. लंबे इंतजार के बाद अब उम्मीदवार अपना दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल AWO/ TPO परिणाम 2026 ऑनलाइन देख सकते हैं. इस परिणाम के जारी होने के साथ ही चयन प्रक्रिया के अगले चरण की दिशा भी साफ हो गई है. उम्मीदवार अपने रिजल्ट की जांच SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आसानी से कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2026 के अलावा कैटेगरी के आधार पर कटऑफ लिस्ट भी चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Result' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद 'Delhi Police HC (AWO/TPO) Result' का पीडीएफ शो होगा.
उस पर क्लिक करे के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा.
रिजल्ट को देखने के अलावा इसे डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें.
एसएससी ने रिजल्ट के साथ-साथ दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की कटऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है. जहां से आप परिणाम चेक करेंगे, उधर ही कैटेगरी के आधार पर कटऑफ लिस्ट 2026 भी देख सकते हैं और उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं.
एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल परीक्षा के रिजल्ट के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों को अलगा चयनित चरण अपनाना होगा. इसके तहत उम्मीदवारों को PE, MT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में शामिल हो सकेंगे. जल्द ही एसएससी द्वारा PE, MT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफिशियल तौर पर तारीख की घोषणा की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अगले चरण से लेकर अन्य अपडेट पर नजर बनाए रखने के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.
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