एसएससी जवाब दो... न्याय के लिए मैदान में उतरें लाखों छात्र! X पर छेड़ी मुहिम, ट्रेंड कर रहा #SSC_GD_SCAM

SSC GD Exam 2026 Twitter Campaign: 'एसएससी ग्रुप डिस्कशन 2026: 27 मई से 30 मई तक, हर सुबह 11 बजे सभी उम्मीदवार ट्विटर/X पर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं. हमारी मांग सिर्फ निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय की है. एसएससी को जवाब देना होगा.' इस कैप्शन के साथ सोशल मीडिया एक्स पर एक मुहिम शुरू की गई है जिसमें एसएससी जीडी परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों से एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने के लिए कहा जा रहा है और अभ्यर्थियों द्वारा एसएससी से परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर जवाब मांगा जा रहा है. दरअसल, ये मामला उस समय से चर्चाओं में है जब एसएससी जीडी परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह की गिरफ्तारी की गई. पुलिस ने नोएडा और रांची से उन सॉल्वर गैंग को पकड़ा जिन्होंने 4-4 लाख रुपये लेकर जीडी परीक्षा में नकल करवाकर पास करवाने की कोशिश की थी.

सीबीटी मोड में होने के बाद भी पेपर का लीक या नकल करवाने वाले मामले को लेकर छात्रों के बीच भयंकर गुस्सा देखा गया. ऐसे में छात्रों की ओर से लगातार एसएससी पर सवाल उठाया जा रहा है और पेपर लीक करने की मांग की जा रही है. अब एक्स अकाउंट पर छात्रों की ओर से 'SSC GD 2026 Twitter Campaign' चलाया जा रहा है और #SSC_GD_SCAM ट्रेंड कर रहा है.

27 से 30 मई तक चलेगा अभियान

Add Zee News as a Preferred Source

SSC GD 2026 27 मई से 30 मई तक रोज़ सुबह 11 बजे

सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर Twitter/X पर आवाज बने

हमारी मांग सिर्फ निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय की है।

SSC को जवाब देना होगा #SSC_GD_SCAM @DoPTGoI @PMOIndia pic.twitter.com/typMF8u9Bf — Rojgar with Ankit (@rojgarwithankit) May 27, 2026

एसएससी जीडी 2026 ट्विटर अभियान को 27 से 30 मई तक चलाया जाएगा. इन दिनों लगातार सुबह 11 बजे उम्मीदवारों की ओर से एक्स पर खास अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान स्टूडेंट्स की खास मांग निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय की रहेगी. इसके अलावा पेपर लीक होने के कारण उस परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की जा रही है. इस मामले के कारण लगातार एसएससी से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर एसएससी ने कुछ कहा नहीं है.

ये भी पढ़ें- SSC GD Paper Leak के बाद फिर सुर्खियों में आया NEET, क्या ऑनलाइन परीक्षा है समाधान? कॉकरोच जनता पार्टी ने पूछा सवाल