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Hindi NewsनौकरीSSC GD Admit Card 2026: क्या आज जारी होगा एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड? कॉन्स्टेबल परीक्षा के लिए ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

SSC GD Admit Card 2026: क्या आज जारी होगा एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड? कॉन्स्टेबल परीक्षा के लिए ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

SSC GD Admit Card 2026 Release Date: 27 अप्रैल से एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा शुरू है. इस एग्जाम के लिए क्या आज (24 अप्रैल) को एडमिट कार्ड जारी हो सकता है? आइए एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? ये जान लेते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 01:06 PM IST
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SSC GD Admit Card 2026
SSC GD Admit Card 2026

SSC GD Admit Card 2026 Release Date: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. 27 अप्रैल से एसएससी जीडी परीक्षा की शुरुआत होगी. स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा इस परीक्षा को चार सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा. 25 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. 27 अप्रैल से  2 मई तक एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा आयोजित की जाएगा. 27 अप्रैल को होने वाले पेपर के लिए क्या आज यानी 24 अप्रैल को एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड जारी होगा? आइए ये जानने के साथ ही जानते हैं चार सप्ताह में कब-कब परीक्षा का आयोजन होगा? कैसे और कहां से एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं?

चार सप्ताह में कब-कब SSC जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा?

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन चार सप्ताह में आयोजित किया जाएगा. एसएससी जीडी परीक्षा के शेड्यूल के मुताबिक 27 अप्रैल से 2 मई तक पहला पेपर होगा. इसके बाद दूसरे सप्ताह की परीक्षा 4 मई से 9 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी. तीसरे सप्ताह की परीक्षा 18 मई से 23 मई 2026 तक होगी. जबकि, चौथे हफ्ते की परीक्षा 25 मई से 30 मई तक आयोजित की जाएगी. आयोग ने पहले ही उम्मीदवारों को एग्जामिनेशन सप्ताह चुनने का ऑप्शन दिया था.

कहां जारी होगा एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड?

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड 27 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए आज यानी 24 अप्रैल को किसी भी समय जारी हो सकती है. इस भर्ती परीक्षा के लिए हजारों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल का एडमिट कार्ड जल्द जारी हो सकता है. ऑनलाइन तरीका अपनाकर 27 अप्रैल को होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एसएसी जीडी एडमिट कार्ड के जारी होने के बाद नीचे बताए गए सरल स्टेप्स के माध्यम से एडमिट कार्ड को तुरंत डाउनलोड कर सकेंगे.

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कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

  1. सबसे पहले एसएससी की आधिकारि वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर 'Quick Links' शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद 'Admit Card' का कॉलम शो होगा उस पर क्लिक करें.

  4. अब 'Login' टैब पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

  5. साथ में पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन कर लें.

  6. स्क्रीन पर 'SSC GD Admit Card 2026' शो होगा उस पर क्लिक करें.

  7. इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा.

  8. इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CUET PG Result 2026 Today: आज जारी होगा NTA सीयूईटी पीजी रिजल्ट, समय और डायरेक्ट लिंक यहां

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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