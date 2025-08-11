SSC GD Admit Card: 3,94,121 कैंडिडेट्स के लिए SSC ने जारी किया एडमिट कार्ड, क्या बिना हॉल टिकट एंट्री का है कोई तरीका?

SSC GD Constable (स्टाफ सिलेक्शन कमिशन - जनरल ड्यूटी) भर्ती की दूसरी कड़ी में फिजिकल टेस्ट (PET/PST) देना बेहद जरूरी है. CBT यानी कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार ही इस फेज तक पहुंचते हैं. अब 9 अगस्त 2025 को CRPF ने PET/PST के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. यह एडमिट कार्ड rect.crpf.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है. उम्मीदवारों को यह कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर पर ले जाना जरूरी है. फिजिकल टेस्ट 20 अगस्त से 11 सितंबर 2025 तक कई शहरों में आयोजित होगा.

सवाल 1: SSC GD Physical Admit Card 2025 कब जारी हुआ?

जवाब: यह 9 अगस्त 2025 को CRPF की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया था.

सवाल 2: Admit Card डाउनलोड करने के लिए किस वेबसाइट पर जाना होगा?

जवाब: उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉगिन कर, rect.crpf.gov.in वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा.

सवाल 3: कितने उम्मीदवार PET/PST फिजिकल टेस्ट के लिए चयनित हुए हैं?

जवाब: लगभग 3,94,121 उम्मीदवार Physical टेस्ट (PET/PST) के लिए चयनित हुए हैं, जिनमें 3,53,098 पुरुष और 40,213 महिलाएं शामिल हैं.

सवाल 4: फिजिकल टेस्ट की डेट्स क्या हैं?

जवाब: Physical टेस्ट 20 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर 2025 तक चलेगा.

सवाल 5: फिजिकल टेस्ट कहां आयोजित होगा?

जवाब: यह CRPF की ओर से देश भर में 30 केंद्रो में आयोजित होगा, रोजाना लगभग 1,500 उम्मीदवार शामिल होंगे.

सवाल 6: इस भर्ती में कुल कितनी वैकेंसी हैं?

जवाब: इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से SSC 53,690 जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल पदों पर नियुक्तियां करेगी.

सवाल 7: फिजिकल टेस्ट में कौन-कौन से फेज होते हैं?

जवाब: चयन प्रक्रिया में पहले CBT, फिर PET (Physical Efficiency Test), PST (Physical Standard Test), उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शमिल है.

सवाल 8: Admit Card पर कौन–सी जानकारी ध्यान से चेक करनी चाहिए?

जवाब: एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का केंद्र, तिथि, समय और निर्देश स्पष्ट रूप से देखना चाहिए. कोई गलती हो तो तुरंत सुधार करवाएं.

सवाल 9: एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी क्यों है?

जवाब: बिना एडमिट कार्ड उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. इसे प्रिंट करके साथ ले जाना जरूरी है. बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम सेंटर में एंट्री का कोई तरीका नहीं है.

सवाल 10: सबसे पहले PET/PST में भाग लेने वालों की संख्या क्या थी, और कितने चुने गए?

जवाब: करीब 25.21 लाख उम्मीदवार CBT दिया था, लेकिन केवल लगभग 3.9 लाख ही फिजिकल टेस्ट के लिए चुने गए.

