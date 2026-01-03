SSC GD और MTS भर्ती परीक्षा की तारीख जारी, शेड्यूल से लेकर एग्जाम पैटर्न तक; यहां जानें सब कुछ

SSC GD MTS Exam 2026 Schedule: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी घोषणा की है जो एसएससी जीडी और एमटीएस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं. परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे उम्मीदवार एग्जाम डेट के बारे में जान सकते हैं. एसएससी की ओर से जनरल ड्यूटी कांस्टेबल और एमटीएस भर्ती परीक्षा की तारीख समेत टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है. दोनों भर्ती परीक्षाओं को फरवरी में आयोजित किया जाएगा. ये शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा. आइए एग्जाम डेट से लेकर परीक्षा का पैटर्न जान लेते हैं.

SSC GD और MTS परीक्षा की तारीख

मल्टी टास्किंग स्टाफ पद भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी 2026 को होगा. जबकि, जीडी कांस्टेबल (GD) भर्ती परीक्षा की डेट 23 फरवरी 2026 होगी. इन तारीखों में बदलाव भी हो सकता है. एसएससी की ओर से इसका टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया है.

सेल्फ स्लॉट बुकिंग कब से शुरू?

मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार भर्ती के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग की तारीख 15 जनवरी 2026 है. जबकि, जीडी कांस्टेबल (GD) के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग की तारीख का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है. इसके लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर नजर रख सकते हैं.

SSC GD और MTS का एग्जाम पैटर्न क्या है?

एसएससी जीडी परीक्षा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगी. चार भागों में मैथ, जीके, इंग्लिश या हिंदी और रीजनिंग से 20-20 सवाल पूछे जाएंगे. प्रत्येक सवाल 2 अंक के होंगे. गलत जवाब देने पर 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी. जबकि, एमटीएस परीक्षा में पेपर तीन सेशन के साथ होगा. पहले सेशन में मैथ और रीजनिंग से जुड़े 20-20 सवाल होंगे जिनमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. दूसरे सेशन में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयर के 25-25 सवाल पूछे जाएंगे. इसमें 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

