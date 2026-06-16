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SSC GD Answer Key 2026: जारी हुई जीडी परीक्षा की उत्तरकुंजी, इस तारीख तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

SSC GD Answer Key 2026 OUT: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सरल स्टेप्स को फॉलो कर आंसर-की चेक कर सकते हैं. साथ ही आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 16, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:14 AM IST
SSC GD Answer Key 2026: जारी हुई जीडी परीक्षा की उत्तरकुंजी, इस तारीख तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति
Image Credit: SSC GD Constable Answer Key out

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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