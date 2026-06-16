SSC GD Answer Key 2026 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने जनरल ड्यूटी (GD) कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. अपने आधिकारिक पोर्टल पर जीडी की प्रोविजनल आंसर की उपलब्ध है जिसे देखने के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार लॉगिन कर सकते हैं. यहां से प्रोविजनल आंसर की के अलावा रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी देख सकेंगे. अगर उम्मीदवारों को सवाल या किसी उत्तर से अपत्ति हो तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जिसे लिए प्रक्रिया चालू है. इसके बाद फाइनल आंसर की को जारी किया जाएगा जिसके बाद एसएससी जीडी परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा.
हालांकि, प्रोविजनल आंसर की के जरिए भी उम्मीदवारों को रिजल्ट की घोषणा से पहले ही अंकों का अंदाजा लग सकेगा. ऑब्जेक्शन विंडो खोल दी गई है, अगर उत्तर को चुनौती देना चाहते हैं जो उन्हें गलत लगता है तो उस संबंधित सबूत के साथ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं.
इस साल 27 अप्रैल से 30 मई 2026 तक के बीच अलग-अलग शिफ्टों में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. इसी परीक्षा की आंसर की को जारी किया गया है जिसे ऑनलाइन तरीके के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं. रिस्पॉन्स शीट से उम्मीदवार अपना संभावित स्कोर देख सकते हैं.
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— SSC News (@SSCorg_in) June 15, 2026
सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर Answer Key का सेक्शन शो होगा उसमें जाएं.
यहां पर 'SSC GD Constable Provisional Answer Key 2026' शो होगा.
उस Link पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
कैप्चा कोड भी सबमिट करें और फिर स्क्रीन पर रिस्पॉन्स शीट शो होगी.
यहां से जीडी परीक्षा के सवालों के उत्तरों को चेक कर सकते हैं.
अगर प्रोविजनल आंसर की में कोई गड़बड़ी मिलती है या किसी सवाल या उत्तर को लेकर चुनौती है तो ऐसे में SSC की ऑनलाइन चैलेंज सुविधा के जरिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. नीच दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर SSC GD आंसर की 2026 को चैलेंज कर सकते हैं.
सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर उत्तरकुंजी के नोटिफिकेशन लिंक को ओपन करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें.
आंसर की चैलेंज सेक्शन पर वो सवाल सिलेक्ट करें जिन्हें चैलेंज करना चाहते हैं.
जरूरत होने पर सपोर्टिंग जानकारी या सबूत अपलोड करें.
ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फीस जमा करने के बाद चैलेंज सबमिट करें.
एसएससी जीडी भर्ती के माध्यम से बीएसएफ (BSF), आईटीबीपी (ITBP), सीआरपीएफ (CRPF), सीआईएसएफ (CISF), एसएसबी (SSB) समेत विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों में कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती की जाती है. चयन प्रक्रिया का पहला चरण कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) होता है जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को कटऑफ के आधार पर अगले चरण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के लिए बुलाया जाता है.