SSC GD Answer Key 2026 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने जनरल ड्यूटी (GD) कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. अपने आधिकारिक पोर्टल पर जीडी की प्रोविजनल आंसर की उपलब्ध है जिसे देखने के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार लॉगिन कर सकते हैं. यहां से प्रोविजनल आंसर की के अलावा रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी देख सकेंगे. अगर उम्मीदवारों को सवाल या किसी उत्तर से अपत्ति हो तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जिसे लिए प्रक्रिया चालू है. इसके बाद फाइनल आंसर की को जारी किया जाएगा जिसके बाद एसएससी जीडी परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा.