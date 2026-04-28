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Hindi Newsनौकरीssc gd constable admit card 2026: SSC की आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड; यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

ssc gd constable admit card 2026: SSC की आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड; यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

ssc gd constable admit card 2026: कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जो 27 अप्रैल से 30 मई तक आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा के दिन एक वैध फोटो आईडी प्रूफ साथ ले जाना अनिवार्य है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 01:06 PM IST
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ssc gd constable admit card 2026: SSC की आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड; यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

ssc gd constable admit card 2026: SSC ने जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था. वे अब अपना हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. यह एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते इसे डाउनलोड कर लें. ताकि आखिरी समय में किसी तरह की परेशानी न हो. यह परीक्षा देशभर में बड़ी संख्या में आयोजित की जा रही है.

अगर परीक्षा की तारीख की बात करें. तो SSC जीडी कॉन्स्टेबल एग्जाम 2026 की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 27 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है. ये परीक्षा 30 मई 2026 तक अलग-अलग शिफ्ट में चलेगी. इस भर्ती के जरिए करीब 25 हजार से ज्यादा पद भरे जाएंगे. इसलिए इसमें प्रतियोगिता काफी ज्यादा रहने वाली है. लाखों उम्मीदवार इसमें शामिल हो रहे हैं. ऐसे में तैयारी के साथ आत्मविश्वास भी जरूरी है.

कैसे करें डाउनलोड?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बहुत आसान है. सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट खोलनी होगी. इसके बाद एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करना होगा. फिर अपने रीजन का लिंक चुनना होगा. वहां SSC जीडी कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2026 का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी. कैप्चा भरते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा. इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना चाहिए. ताकि परीक्षा के दिन कोई दिक्कत न हो.

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ये जानकारी चेक करना जरूरी

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से चेक करें. जैसे नाम, फोटो, जन्मतिथि और परीक्षा केंद्र, अगर किसी तरह की गलती दिखे. तो तुरंत संबंधित रीजनल ऑफिस से संपर्क करें. परीक्षा पैटर्न की बात करें तो पेपर में कुल 80 सवाल होंगे. हर सवाल 2 नंबर का होगा. यानी कुल 160 नंबर का पेपर होगा. इसे हल करने के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा. इसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज, गणित और भाषा से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. गलत जवाब देने पर नंबर कटेंगे. इसलिए सोच-समझकर जवाब दें.

एडमिट कार्ड का प्रिंट होना जरूरी

परीक्षा के दिन कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. उम्मीदवार अपने साथ एडमिट कार्ड का प्रिंट जरूर ले जाएं. इसके साथ एक फोटो आईडी प्रूफ भी होना चाहिए. जैसे आधार कार्ड. पैन कार्ड या वोटर आईडी. दो पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखें. बिना इन दस्तावेजों के एंट्री नहीं मिलेगी. इसलिए घर से निकलने से पहले सब कुछ अच्छे से जांच लें. समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें. ताकि बिना तनाव के परीक्षा दे सकें.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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