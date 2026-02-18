SSC GD की परीक्षा टली, 23 फरवरी से होना था एग्जाम, 49 लाख अभ्यर्थी कर रहे इंतजार

कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा 2026 को अभी के लिए स्थगित कर दिया है. पहले यह परीक्षा 23 फरवरी से कंप्यूटर आधारित मोड में शुरू होने वाली थी. अब आयोग ने कहा है कि अगली सूचना तक परीक्षा नहीं होगी और संशोधित तारीखें बाद में जारी की जाएंगी. बता दें, लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

नई तारीखों का इंतजार

आयोग ने साफ किया है कि नया परीक्षा कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा. फिलहाल उम्मीदवारों को धैर्य रखना होगा.आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा. कुछ पिछली भर्तियों में उम्मीदवारों को परीक्षा का दिन और शहर चुनने की सुविधा दी गई थी. इस बार ऐसा नहीं होगा. परीक्षा का शहर और शिफ्ट आयोग की ओर से तय की जाने वाली है.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के जरिए कुल 25,487 पद भरे जाएंगे. इनमें 23,467 पद पुरुषों के लिए और 2,020 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं. इस बार करीब 49 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है जिससे प्रतियोगिता काफी कड़ी रहने वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस बल में कितनी वैकेंसी?

सबसे ज्यादा 14,595 पद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हैं. इसके अलावा 616 पद सीमा सुरक्षा बल में, 5,490 पद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में है, साथ ही 1,764 पद सशस्त्र सीमा बल में, 1,293 पद भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में, 1,706 पद असम राइफल्स में और 23 पद विशेष सुरक्षा बल में भरे जाने वाले हैं.

परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा?

लिखित परीक्षा 160 अंकों की होगी. इसमें 80 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे. चार अलग-अलग सेक्शन से 20-20 सवाल होंगे. हर सही जवाब पर 2 अंक मिलेंगे. गलत जवाब पर 0.25 अंक काटे जाएंगे. पेपर हल करने के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा.

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट, शारीरिक मापदंड और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा. पुरुष उम्मीदवारों को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी. महिला उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ साढ़े 8 मिनट में पूरी करनी होगी. लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों को दौड़ में कुछ छूट दी जाएगी. फिलहाल आपको बता दें, परीक्षा टलने के बाद लाखों उम्मीदवार नई तारीखों का इंतजार कर रहे हैं. आयोग ने कहा है कि आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी.

यह भी पढ़ें: CTET 2026 परीक्षा खत्म, इन तारीख के बीच आ सकती है Answer Key, लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे इंतजार