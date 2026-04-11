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Hindi NewsनौकरीSSC GD Exam Date OUT: जारी हुई एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीख, खुद चुन पाएंगे स्लॉट; कब आएगा एडमिट कार्ड?

SSC GD Exam Date OUT: जारी हुई एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीख, खुद चुन पाएंगे स्लॉट; कब आएगा एडमिट कार्ड?

SSC GD Constable Exam Date Released: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. कब एसएससी जीडी परीक्षा आयोजित होगी? इस परीक्षा का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:48 PM IST
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SSC GD Constable Exam Date Released
SSC GD Constable Exam Date Released

SSC GD Constable Exam Date Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी कांस्टेबल परीक्षा की डेट जारी कर दी गई है. इसकी तारीख को लेकर कर इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है.स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर आधिकारिक नोटिस जारी किया है. चार चरणों में जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा. उम्मीदवार खुद स्लॉट की बुकिंग कर सकेंगे. किस सप्ताह में परीक्षा देना चाहते हैं, इसका चयन वो खुद कर सकेंगे. कब-कब एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षाएं आयोजित होंगी? आइए जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 की डेट और एडमिट कार्ड कब जारी होगा? इसके बारे में जान लेते हैं.

SSC GD Constable परीक्षा कब होगी?

कर्मचारी चयन आयोग, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन पहले 23 फरवरी 2026 से होने वाला था मगर तारीख पोस्टपोन कर दी गई थी. जीडी परीक्षाओं का आयोजन चार चरणों में किया जाएगा. पहले सप्ताह 27 अप्रैल से 2 मई 2026 तक एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा आयोजित होगी. दूसरे सप्ताह की परीक्षाएं  4 मई से 9 मई 2026 तक होगी. तीसरे सप्ताह की परीक्षाएं 18 मई से 23 मई 2026 तक होगी. जबकि, चौथे सप्ताह की परीक्षाएं 25 मई से 30 मई 2026 तक आयोजित होगी. 

खुद चुन सकेंगे परीक्षा का सप्ताह?

जल्द ही परीक्षा का शेड्यूल जारी हो सकता है. उम्मीदवार सेल्फ स्लॉट बुकिंग भी कर सकते हैं. उम्मीदवार एग्जाम डेट, सिटी और शिफ्ट का चयन नहीं कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा के सप्ताह का ऑप्शन चुन सकते हैं. अपनी सुविधा के अनुसार चार सप्ताह में से किसी भी सप्ताह का चयन कर सकते हैं. 11 अप्रैल 2026 को शाम 3 बजे से 15 अप्रैल शाम 5 बजे तक चयन कर सकेंगे.

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एसएससी जीडी परीक्षा का एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

एसएससी जीडी परीक्षा की तारीख से लगभग 10 दिन पहले एग्जाम सिटी स्लिप जारी होगी. जबकि, एडमिट कार्ड को एसएससी जीडी परीक्षा की तारीख से लगभग 3 से 4 दिनों पहले जारी किया जाएगा. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो होगा और उसे डाउनलोड कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें- SSC CHSL Tier 2 Exam Date 2026: 22 अप्रैल को स्किल टेस्ट, यहां से मिलेगा नया एडमिट कार्ड; ऐसे करें डाउनलोड

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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