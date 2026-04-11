SSC GD Exam Date OUT: जारी हुई एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीख, खुद चुन पाएंगे स्लॉट; कब आएगा एडमिट कार्ड?

SSC GD Constable Exam Date Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी कांस्टेबल परीक्षा की डेट जारी कर दी गई है. इसकी तारीख को लेकर कर इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है.स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर आधिकारिक नोटिस जारी किया है. चार चरणों में जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा. उम्मीदवार खुद स्लॉट की बुकिंग कर सकेंगे. किस सप्ताह में परीक्षा देना चाहते हैं, इसका चयन वो खुद कर सकेंगे. कब-कब एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षाएं आयोजित होंगी? आइए जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 की डेट और एडमिट कार्ड कब जारी होगा? इसके बारे में जान लेते हैं.

SSC GD Constable परीक्षा कब होगी?

कर्मचारी चयन आयोग, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन पहले 23 फरवरी 2026 से होने वाला था मगर तारीख पोस्टपोन कर दी गई थी. जीडी परीक्षाओं का आयोजन चार चरणों में किया जाएगा. पहले सप्ताह 27 अप्रैल से 2 मई 2026 तक एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा आयोजित होगी. दूसरे सप्ताह की परीक्षाएं 4 मई से 9 मई 2026 तक होगी. तीसरे सप्ताह की परीक्षाएं 18 मई से 23 मई 2026 तक होगी. जबकि, चौथे सप्ताह की परीक्षाएं 25 मई से 30 मई 2026 तक आयोजित होगी.

खुद चुन सकेंगे परीक्षा का सप्ताह?

जल्द ही परीक्षा का शेड्यूल जारी हो सकता है. उम्मीदवार सेल्फ स्लॉट बुकिंग भी कर सकते हैं. उम्मीदवार एग्जाम डेट, सिटी और शिफ्ट का चयन नहीं कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा के सप्ताह का ऑप्शन चुन सकते हैं. अपनी सुविधा के अनुसार चार सप्ताह में से किसी भी सप्ताह का चयन कर सकते हैं. 11 अप्रैल 2026 को शाम 3 बजे से 15 अप्रैल शाम 5 बजे तक चयन कर सकेंगे.

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एसएससी जीडी परीक्षा का एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

एसएससी जीडी परीक्षा की तारीख से लगभग 10 दिन पहले एग्जाम सिटी स्लिप जारी होगी. जबकि, एडमिट कार्ड को एसएससी जीडी परीक्षा की तारीख से लगभग 3 से 4 दिनों पहले जारी किया जाएगा. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो होगा और उसे डाउनलोड कर सकेंगे.

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