SSC GD Constable Re-Exam 2026: फिर से होगी जीडी भर्ती परीक्षा! नई तारीख जारी, कब होगा एसएससी री-एग्जाम?

SSC GD Constable Re-Exam 2026: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) यानी एसएससी की ओर से जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक नोटिस जारी किया है. आयोग ने सूचना दी है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाएगा. हालांकि, इस परीक्षा को फिर से कुछ चुनिंदा छात्रों के लिए ही आयोजित किया जा रहा है. री-एग्जाम डेट की अधिसूचना को एसएससी दक्षिणी क्षेत्र ने जारी किया है. इसमें लिखा है कि कांस्टेबल (जीडी) सीएपीएफ, एसएसएफ और असम राइफल्स परीक्षा 2026 में कुछ परीक्षा केंद्रों पर कुछ उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

कब होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती री-एग्जाम?

कर्मचारी चयन आयोग के अधिसूचना के अनुसार 29 मई 2026 को एसएससी जीडी कांस्टेबल का री-एग्जाम होगा. चुनिंदा एग्जाम केंद्रों में इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. 29 मई को होने वाली परीक्षा सभी उम्मीदवारों के लिए नई तारीख नहीं है, बल्कि कुछ उम्मीदवारों को फिर से ये परीक्षा देनी होगी.

किन उम्मीदवारों को फिर से देनी होगी एसएससी परीक्षा?

एसएससी दक्षिणी क्षेत्र की ओर से री-एग्जाम की डेट जारी की गई है. 29 मई 2026 को होने वाली परीक्षा जिन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी वो उसकी जानकारी SSC Login में जाकर प्राप्त कर सकते हैं. 29 मई को आयोजित होने वाली जीडी परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड भी जल्द उपलब्ध किया जाएगा. इसके लिए स्टूडेंट्स एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें. आयोग की ओर से ईमेल या SMS के जरिए भी फिर से परीक्षा की डिटेल्स और एडमिट कार्ड उपलब्ध की डिटेल्स की सूचना दे दी जाएगी.

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यहां से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें- SSC Re-scheduling of Examination

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जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले SSC ने 28 मई 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया था जिसमें नई परीक्षा तारीख 27 मई 2026 बताई गई. इस नई तारीख के अनुसार जीडी परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को 2 दिन पहले एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया गया था. 29 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 27 मई की शाम तक एडमिट कार्ड और सिटी की जानकारी साझा की जा सकती है.

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