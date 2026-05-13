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Hindi NewsनौकरीSSC GD Constable Recruitment 2024: ITBP 40वीं बटालियन भर्ती में फर्जीवाड़ा, CBI जांच में खुलासा; पास कराने के लिए 50,000 रुपये की डील!

SSC GD Constable Recruitment 2024: ITBP 40वीं बटालियन भर्ती में फर्जीवाड़ा, CBI जांच में खुलासा; पास कराने के लिए 50,000 रुपये की डील!

SSC GD Constable Recruitment 2024: एसएससी जीडी कॉस्टेबल 2024 भर्ती और ITBP की 40वीं बटालियन (CAPF भर्ती प्रक्रिया) से संबंधित एक कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है जिसकी जांच कर रही CBI ने रिश्वतखोरी और फर्जी चयन का खुलासा किया है. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 13, 2026, 11:52 AM IST
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CBI probe reveals fraud over vacant posts in ITBP 40th Battalion
CBI probe reveals fraud over vacant posts in ITBP 40th Battalion

SSC GD Constable Recruitment 2024: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 40वीं बटालियन में कॉस्टेबल (GD) भर्ती 2024 के दौरान कथित फर्जीवाड़े और अवैध वसूली का बड़ा मामला सामने आया है. इस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ कर्मियों और बिचौलियों की मिलीभगत से अभ्यर्थियों से मेडिकल परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे लेने और गोपनीय जानकारी लीक की गई है. इस मामले ने सिर्फ सुरक्षा बलों की भर्ती प्रणाली को लेकर चिंता नहीं बढ़ाई है, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे कुछ तत्व सरकारी प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश करते हैं.

शिकायत के बाद सीबीआई की जांच शुरू

दरअसल, आईटीबीपी कॉस्टेबल मामले की जांच उस समय शुरू हुई जब इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिकायतें दर्ज की गई. सीबीआई की ओर से इसकी जांच शुरू की गई. इस दौरान जांच एजेंसी ने आईटीबीपी की आंतरिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (COI) की रिपोर्ट को भी अपने संज्ञान में लिया. ये घोटाला आईटीबीपी की 40वीं वाहिनी, सुकुरहुट्टू कैंप (रांची) से जुड़ा बताया जा रहा है.

पास करने का झांसा, 50000 रुपये का लेनदेन

आरोप है कि कांस्टेबल (GD) भर्ती के समय मेडिकल टेस्ट और पुनः चिकित्सा परीक्षण (RME) में उम्मीदवारों को पास कराने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली गई. सीबीआई की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान कुछ अभ्यर्थियों से 50,000 रुपये तक की अवैध मांग की गई थी. मेडिकल में पास करने के नाम पर उम्मीदवारों से इतनी मोटी रकम ली गई थी. इस पूरे मामले और नेटवर्क में कुछ कर्मियों और बाहरी लोगों की भूमिका की जांच में सीबीआई जुटी हुई है.

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किन लोगों पर शक?

CBI की शुरुआती जांच में जिन नामों और भूमिकाओं की बात सामने आई है उनमें पटना मुख्यालय के द्वितीय कमान अधिकारी संदीप रंजन, आईटीबीपी 40वीं बटालियन के कांस्टेबल आशुतोष कुणाल गुप्ता, पटना सेक्टर मुख्यालय के जीडी कांस्टेबल मनोज कुमार और कुछ अज्ञात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों समेत निजी व्यक्तियों का नाम सामने आया है.

गोपनीय जानकारी की साझा

सीबीआई जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ आरोपियों ने आईटीबीपी कॉस्टेबल भर्ती से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा की थी और उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में मदद करने का झांसा भी दिया था जिसके लिए पैसे भी वसूले गए थे. एक संदिग्ध मोबाइल नंबर (9060128551) के माध्यम से लेन-देन करने और संपर्क में रहने का जिक्र किया जा रहा है. सीबीआई इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत जांच कर रही है. केस की जांच सीबीआई के एएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है.

ये भी पढ़ें- NEET Exam Paper Leak: कौन है NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड? CBI का बड़ा एक्शन, कई राज्यों में छापेमारी

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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