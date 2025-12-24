SSC GD कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट करीब, जानें कौन और कैसे कर सकता है Apply

SSC GD Constable Recruitment 2025: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जीडी कांस्टेबल के 25000 से ज्यादा पद भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस का चालू रखा हुआ है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है और 23 साल तक उम्र है वो इस सरकारी नौकरी हासिल करने के योग्य हैं. कर्मचारी चयन आयोग के जीडी भर्ती के लिए लास्ट डेट नजदीक है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता, आवेदन प्रोसेस और चयन प्रक्रिया जान लेते हैं.

एसएससी जीडी भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत?

मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी.

न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 23 साल होनी चाहिए.

पुरुष की लंबाई 170CM और महिलाओं की हाइट 157 CM तक होनी चाहिए.

कैसे करें एसएससी जीडी भर्ती के लिए आवेदन?

सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं. होमपेज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में नई भर्ती का आवेदन लिंक शो होगा. इससे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपना लें और फिर लॉगिन करें. इसके बाद आवेदन पत्र शो हो जाएगा उसमें मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें. सभी जानकारी को फॉर्म में भरने के बाद दस्तावेजों को सब्मिट कर दें. आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. इसके बाद फॉर्म के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

चयन प्रक्रिया की बात करें तो जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा. अधिक जानकारी के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

