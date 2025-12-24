Advertisement
trendingNow13051887
Hindi NewsनौकरीSSC GD कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट करीब, जानें कौन और कैसे कर सकता है Apply

SSC GD कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट करीब, जानें कौन और कैसे कर सकता है Apply

SSC GD Constable Recruitment 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) कांस्टेबल (GD) भर्ती के लिए लास्ट डेट नजदीक है. इससे पहले मौका हाथ से निकल जाए. फटाफट से आवेदन पत्र भर दें. आइए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SSC GD कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट करीब, जानें कौन और कैसे कर सकता है Apply

SSC GD Constable Recruitment 2025: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जीडी कांस्टेबल के 25000 से ज्यादा पद भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस का चालू रखा हुआ है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है और 23 साल तक उम्र है वो इस सरकारी नौकरी हासिल करने के योग्य हैं. कर्मचारी चयन आयोग के जीडी भर्ती के लिए लास्ट डेट नजदीक है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता, आवेदन प्रोसेस और चयन प्रक्रिया जान लेते हैं.

एसएससी जीडी भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत?

  • मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी. 
  • न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 23 साल होनी चाहिए.
  • पुरुष की लंबाई 170CM और महिलाओं की हाइट 157 CM तक होनी चाहिए.

कैसे करें एसएससी जीडी भर्ती के लिए आवेदन?

Add Zee News as a Preferred Source
  1. सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में नई भर्ती का आवेदन लिंक शो होगा.
  3. इससे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपना लें और फिर लॉगिन करें.
  4.  इसके बाद आवेदन पत्र शो हो जाएगा उसमें मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें.
  5. सभी जानकारी को फॉर्म में भरने के बाद दस्तावेजों को सब्मिट कर दें.
  6. आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
  7. इसके बाद फॉर्म के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

चयन प्रक्रिया की बात करें तो जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा. अधिक जानकारी के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- BOI Recruitment 2025: 25 दिसंबर से सरकारी बैंक में भर्ती आवेदन शुरू! 400 पदों पर फ्रेशर्स को मिलेगा मौका

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

SSC GD Constable Recruitment

Trending news

भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
Imran Masood statement
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
Raj Thackeray
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
NAVNEET RANA
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
BMC Chunav 2026
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
fishermen
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग