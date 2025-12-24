SSC GD कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट करीब, जानें कौन और कैसे कर सकता है Apply

SSC GD Constable Recruitment 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) कांस्टेबल (GD) भर्ती के लिए लास्ट डेट नजदीक है. इससे पहले मौका हाथ से निकल जाए. फटाफट से आवेदन पत्र भर दें. आइए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
SSC GD Constable Recruitment 2025: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जीडी कांस्टेबल के 25000 से ज्यादा पद भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस का चालू रखा हुआ है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है और 23 साल तक उम्र है वो इस सरकारी नौकरी हासिल करने के योग्य हैं. कर्मचारी चयन आयोग के जीडी भर्ती के लिए लास्ट डेट नजदीक है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता, आवेदन प्रोसेस और चयन प्रक्रिया जान लेते हैं.
एसएससी जीडी भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत?
कैसे करें एसएससी जीडी भर्ती के लिए आवेदन?
चयन प्रक्रिया की बात करें तो जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा. अधिक जानकारी के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
