बस कुछ ही घंटे बाकी... SSC GD कांस्टेबल भर्ती के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर, फटाफट जानें अप्लाई प्रोसेस

SSC GD Constable Recruitment 2025: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 25000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को चालू कर रखा है लेकिन बस कुछ घंटों में ये प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी. 31 दिसंबर 2025 जीडी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए आखिरी दिन है. इससे पहले इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया को अपनाने की सलाह दी जाती है. इसे लेकर एसएससी की ओर से भी नोटिस जारी किया गया है कि वो लास्ट डेट तक का इंतजार न करें और उससे पहले ही आवेदन फॉर्म भर लें. आखिरी टाइम पर आवेदन करना या उसमें किसी तरह की गलती को सही करने के दौरान वेबसाइट में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है. आइए कर्मचारी चयन आयोग (SSC) GD कांस्टेबल भर्ती की योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी.

न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 23 साल तक होनी चाहिए.

पुरुष की हाइट अधिकतम 170 सेमी और सीना 80सेमी तक होना चाहिए.

महिलाओं की लंबाई 157 सेमी तक होनी चाहिए.

कैसे आवेदन करें?

सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं. होम पेज पर लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र शो हो जाएगा. आवेदन पत्र में मांगी जा रही सभी डिटेल्स को भर दें. नाम, पता, जन्मतिथि समेत अन्य डिटेल्स को फॉर्म में भर दें. लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर और अन्य दस्तावेजों का स्कैन अपलोड करें. आवेदन फीस जमा करने के बाद आवेदन पत्र को भी जमा कर दें. एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के तहत उन उम्मीदवारों का चयन होगा उन्होंने लिखित परीक्षा, दस्तावेज वेरिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में पासिंग मार्क्स हासिल किए हो.

