SSC GD Constable Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा अवसर! एसएससी ने कांस्टेबल के 25487 पदों पर निकाली भर्ती, तुरंत करें आवेदन

SSC GD Constable 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कांस्टेबल (GD) के कुल 25,487 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 31 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
SSC GD Constable Recruitment 2026 Notification: पुलिस में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं लिए एक शानदार मौका सामने आया है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और SSF में कांस्टेबल (GD) और असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) परीक्षा, 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी दिया है. जिसके मुताबिक, कुल 25,487 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. वहीं, जिन कैंडिडेट्स से फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाती है, उनके लिए करेक्शन विंडो 08 से 10 जनवरी, 2026 रात्रि 11 बजे एक्टिव रहेगा.
इन 25,487 पदों पर निकली वैकेंसी
|फोर्स
|पुरुष
|महिला
|कुल
|BSF
|524
|92
|616
|CISF
|13,135
|1,460
|14,595
|CRPF
|5,366
|124
|5,490
|SSB
|1,764
|0
|1,764
|ITBP
|1,099
|194
|1,293
|AR (राइफलमैन GD)
|1,556
|150
|1,706
|SSF
|23
|0
|23
|टोटल
|23,467
|2,020
|25487
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री होनी चाहिए.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 23 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.01.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-
जनरल/OBC/EWS (पुरुष) - 100 रुपये
SC/ST/एक्स-सर्विसमैन/ महिला - नि:शुल्क
इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे लेवल-3 के अनुसार, 21,700 से 69,100 रुपये प्रति महीने होगी. इसके साथ उन्हें अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.
चयन प्रक्रिया
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन (CBE)
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)
डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME)/रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन (RME)
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें.
इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
