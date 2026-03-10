Advertisement
Hindi NewsनौकरीSSC JE, CHSL Tier 2 Exam Date: एसएससी जेई और सीएचएसएल पेपर 2 की डेट का ऐलान, यहां देखें एग्जाम पैटर्न

SSC JE, CHSL Tier 2 Exam Date: एसएससी जेई और सीएचएसएल पेपर 2 की डेट का ऐलान, यहां देखें एग्जाम पैटर्न

SSC JE, CHSL Tier 2 Exam Date 2026: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से जूनियर इंजीनियर और संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया है. एसएससी जेई और सीएचएसएल परीक्षाएं अलग-अलग डेट को आयोजित की जाएगी.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:42 AM IST
SSC JE, CHSL Tier 2 Exam Date 2026
SSC JE, CHSL Tier 2 Exam Date 2026

SSC JE, CHSL Tier 2 Exam Date 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) और संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा टियर 2 की तारीख का ऐलान कर दिया है. साथ ही एग्जाम पैटर्न को भी जारी कर दिया है. टियर 1 की परीक्षा क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार के लिए अगली परीक्षा का आयोजन जल्द होने वाला है. स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा अपनी दोनों परीक्षाओं के लिए डेट की घोषणा कर दी गई है. ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम शेड्यूल और एग्जाम पैटर्न दोनों देख सकते हैं.

कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अप्रैल 2026 में जूनियर इंजीनियर और संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर टियर 2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. टियर 1 में पास होने वाले योग्य उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे.  

SSC CHSL Tier 2 Exam Date: कब होगी सीएचएसएल टियर 2 परीक्षा?

एसएससी के ऑफिशियल डिटेल्ट के मुताबिक एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर 2 परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल, 2026 को किया जाएगा. ये परीक्षा एक ही दिन दो सेशन में आयोजित की जाएगी. सीएचएसएल परीक्षा को उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है जिन्होंने कक्षा 12वीं पास की हो और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में ग्रुप सी की गैर-राजपत्रित सरकारी नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं.

SSC JE Tier 2 Exam Date: कब होगी जेई टियर 2 परीक्षा?

स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जेई 2025 पेपर 2 की परीक्षा 7 अप्रैल, 2026 को आयोजित की जाएगी. हाल ही में एसएससी जेई 2025 पेपर 1 के रिजल्ट की घोषणा की गई है. पेपर 2 में कुल 15,607 उम्मीदवारों शामिल हो सकते हैं जिनमें से 11593 उम्मीदवार सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा में शामिल होंगे. जबकि, 4014 उम्मीदवार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग परीक्षा में शामिल होंगे.

SSC JE 2025 Paper 2: एग्जाम पैटर्न?

एसएससी जेई 2025 पेपर 2 एग्जाम को 3 भागों में 100 सवालों के साथ आयोजित किया जाएगा जो 300 अंकों के सवालों के साथ होंगे. गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग भी है. इसलिए ध्यान रखें कि प्रत्येक गलती पर 1 अंक कट जाएंगे.

SSC CHSL Tier 2: एग्जाम पैटर्न

एसएससी सीएचएसएल टियर 2 परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल 2026 को किया जाएगा. पहले सत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी. दूसरे सत्र में आवेदन किए गए पद के मुताबिक स्किल टेस्ट या टाइपिंग परीक्षा होगी.

जानकारी के लिए बता दें कि एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा का आयोजन 3 से 6 दिसंबर और 13 दिसंबर 2025 को किया गया था. इस परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा मार्च 2026 के पहले सप्ताह में की गई. अब टियर 2 परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2026 में किया जाएगा. अधिक जानकारी या अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- PSTET Admit Card 2026: पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

SSC CHSL Exam

