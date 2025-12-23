SSC LDCE Recruitment 2025: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! स्टेनोग्राफर के 300+ पदों पर निकली भर्ती, फटाफट करें आवेदन

SSC LDCE Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) 2025 के लिए कुल 326 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 326 पदों पर निकली वैकेंसी

सेंट्रल सेक्रेटेरियट स्टेनोग्राफर सर्विस - 267 पद

रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस - 08 पद

आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर स्टेनोग्राफर सर्विस - 37 पद

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेनोग्राफर सर्विस - 01 पद

इंडियन फॉरेन सर्विस ब्रांच (B) स्टेनोग्राफर - 13 पद

चयन प्रक्रिया

कंप्यूट बेस्ड टेस्ट (CBT)

शॉर्ट हैंड क्लिक टेस्ट इन हिंदी और इंग्लिश

इवैल्यूएशन ऑफ रिकॉर्ड सर्विस (APARs)

ऐसे करें आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो).

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

