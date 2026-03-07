Advertisement
SSC Fix-Float Rule Explained: एसएससी में क्या है नया फिक्स-फ्लोट नियम, किसे मिलेगा फायदा? आसान भाषा में समझिए

SSC Fix-Float Rule Explained: एसएससी में क्या है नया फिक्स-फ्लोट नियम, किसे मिलेगा फायदा? आसान भाषा में समझिए

SSC Recruitment Fix-Float: हर साल लाखों की संख्या में एसएससी भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवार आवेदन करते हैं जिनमें से कुछ ही ज्वाइन करते हैं जिसके कारण कई सीटें खाली रह जाती है लेकिन अब नए नियम से कोई सीट खाली नहीं रहेगी. आइए एसएससी भर्ती के 'फिक्स-फ्लोट' नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 09:07 AM IST
SSC Recruitment Fix-Float Explained: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से हर साल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है. इसके माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में अलग-अलग पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है.  ग्रुप सी और ग्रुप बी गैर-तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. सरकारी नौकरियों के लिए एसएससी परीक्षा को सबसे प्रमुख माध्यम माना जाता है. एसएससी की कुछ प्रमुख परीक्षाएं सीजीएल (CGL), स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल (CHSL) और एमटीएस (MTS) हैं. हालांकि, इस परीक्षा में सफल होने के बाद कुछ ही उम्मीदवार ज्वाइन करते हैं जिस वजह से सीटें खाली रह जाती है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

दरअसल, कर्मचारी चयन आयोग ने एक नया नियम लागू कर दिया है जिसके जरिए कोई सीट खाली नहीं रहेगी. जरूरतमंद उम्मीदवार को सरकारी नौकरी हासिल हो सकेगी. एसएससी भर्ती परीक्षा में 'फिक्स' और 'फ्लोट' ऑप्शन को जोड़ने के साथ नए नियम को शामिल किया गया है. साथ ही 'स्लाइडिंग मैकेनिज्म' की भी शुरुआत की गई है. एसएससी भर्ती का फिक्स और फ्लोट नियम क्या है? कैसे लाखों युवाओं को फायदा हो सकता है? आइए एसएससी फिक्स एंड फ्लोट नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं.

एसएससी भर्ती का फिक्स और फ्लोट नियम क्या है?

कर्मचारी चयन आयोग की ओर से यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पैटर्न के तहत सरकारी भर्ती में फिक्स एंड फ्लोट नियम को लागू किया गया है. वैसे तो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में कई राउंड शामिल होते है मगर एसएससी के फिक्स-फ्लोट नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को एक बार फिर अलॉट का अवसर मिल सकेगा जिससे प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं खिंचेगी.

कैसे होगा फिक्स एंड फ्लोट नियम से फायदा?

एसएससी भर्ती के फिक्स एंड फ्लोट नियम से ये फायदा होगा कि चयन प्रक्रिया के बाद चुने गए उम्मीदवारों में से अगर कोई उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी सीट यूं ही खाली नहीं रहेगी बल्कि उसे किसी अन्य योग्य उम्मीदवार को दे दिया जाएगा. ऐसे में उन उम्मीदवारों को लाभ हो सकेगा जो तय वैकेंसी के अंतर्गत नहीं आ सके थे. चुने जाने के बाद भी ज्वाइन न करने वाले उम्मीदवार के खाली पद को किसी दूसरे इच्छुक उम्मीदवार को दे दिया जाएगा और उसे उस पद की नौकरी मिल सकेगी.

फिक्स और फ्लोट का विकल्प

एसएससी के नए सिस्टम के अनुसार से 95 फीसदी तक नियुक्ति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले कुल पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों की एक टेंटेटिव लिस्ट को जारी किया जाएगा. इसके बाद उस लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों से पूछा जाएगा कि क्या वो अपने ऑफर को स्वीकार करते हैं, इसके साथ ही उन्हें फिक्स और फ्लोट का ऑप्शन दिया जाएगा. उम्मीदवार की पसंद जानने के बाद फाइनल लिस्ट तैयार होगी और उसे जारी किया जाएगा.

सरकारी पद नहीं रहेंगे खाली

इस प्रक्रिया की मदद से सरकारी पद खाली नहीं रहेंगे और इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को नौकरी हासिल हो सकेगी. नियम के लागू होने से पहले अगर चयनित उम्मीदवार की ओर से ज्वाइन नहीं किया जाता था तो उस सीट के लिए कोई दूसरा दावेदार नहीं आ सकता था. ऐसे में सरकारी वैकेंसी में वो पद खाली ही रहता था. हालांकि, अब फिक्स एंड फ्लोट नियम के तहत अगर पद खाली है तो इच्छुक उम्मीदवार को नौकरी मिल सकेगी. दो राउंड में लिस्ट को जारी किया जाएगा और इसका लक्ष्य अधिक से अधिक पदों को भरने का है. फिक्स एंड फ्लोट नियम के अलावा स्लाइडिंग राउंड की भी शुरुआत की जा रही है.

क्या है स्लाइडिंग राउंड?

दरअसल, एसएससी भर्ती के तहत स्लाइडिंग राउंड की शुरुआत की जा रही है. वैकेंसी के लिए पहले राउंड के बाद स्लाइडिंग राउंड होगा और उस दौरान एक लिस्ट उन उम्मीदवारों की तैयार होगी जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन को चुना. इस मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार उच्च पद मिल सकता है. हालांकि, लिस्ट को फिर से रिवाइज्ड किया जाएगा और अंतिम लिस्ट को जारी करके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. फाइनल मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

