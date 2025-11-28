Advertisement
SSC MTS Havaldar Vacancy 2025: एसएससी ने कम किए पोस्ट, अब MTS और हवलदार के 7948 पदों पर होगी भर्ती, जानें अपडेटेड वैकेंसी डिटेल

SSC MTS Havaldar Vacancy 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एमटीएस और हवलदार के पदों की संख्या 8,021 से घटाकर 7,948 कर दी है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों के जारी पदों के लिए आवेदन किया था, वे अपडेटेड वैकेंसी डिटेल जान लें.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 02:25 PM IST
SSC MTS Havaldar Vacancy 2025: एसएससी ने कम किए पोस्ट, अब MTS और हवलदार के 7948 पदों पर होगी भर्ती, जानें अपडेटेड वैकेंसी डिटेल

SSC MTS Havaldar Vacancy 2025 Notification: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) गैर-तकनीकी (NT) और हवलदार में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) के पदों में कटौती करते हुए नई वैकेंसी डिटेल अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया है. जिसके मुताबिक, पहले जहां MTS और हवलदार के रिक्त 8,021 पदों पर नियुक्तियां होनी थी, उसे घटाकर 7,948 कर दिया गया है. यानी पहले से 73 पद कम कर दिए गए हैं. 

MTS पदों की संख्या में नहीं हुए हैं बदलाव
एसएससी ने सितंबर महीने में भी एक नोटिफिकेशन जारी कर MTS और हवलदार के पदों की संख्या में बदलाव किया था, जहां 5,464 पदों को बढ़ाकर 8,021 कर दिया था. वहीं, फिर से एसएससी ने पदों की संख्या में बदलाव किए हैं, लेकिन इस बार उसमें कटौती की गई है. अपडेटेड वैकेंसी डिटेल के मुताबिक, अब एमटीएस के 6,810 और CBIC और CBN में हवलदार के 1138 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो पहले 1211 थे. एसएससी ने एमटीएस के पदों की संख्या में बदलाव नहीं किए है.

इन 7,948 पदों पर होगी भर्ती

  • SSC MTS (आयु वर्ग18-25 साल) - 6,078 पद

  • SSC MTS (आयु वर्ग18-27 साल) - 732 पद

  • CBIC और CBN में हवलदार - 1,138 पद 

इस दिन होगी परीक्षा
जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने एसएससी द्वारा जारी पदों के लिए आवेदन किया है और एग्जाम डेट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए परीक्षा तिथि जल्द ही घोषित किए जाएंगे.  वहीं, दिसंबर में परीक्षा होनी की उम्मीद है. जानकारी के लिए बता दें, एसएससी ने भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन 26 जून, 2025 को जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 जून, 2025 से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई थी. 

अपडेटेड वैकेंसी डिटेल डायरेक्ट लिंक 

