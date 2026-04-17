SSC Selection Post Phase 14 क्या है? 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए गोल्डन चांस! 3000 से ज्यादा निकली भर्तियां

SSC Selection Post Phase 14 Recruitment: कर्मचारी चयन आयोग की सिलेक्शन पोस्ट को आयोग की भर्ती प्रक्रिया के तहत जाना जाता है. केंद्र सरकार के अलग-अलग विभाग और मंत्रालयों में अलग-अलग पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है. इस साल का 14वां चरण होने के कारण इस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 कहा जाता है. इस भर्ती के तहत विभिन्न योग्यता वाले मल्टी टास्किंग स्टाफ समेत स्टोर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, जूनियर असिस्टेंट, इनवेस्टिगेटर, एलडीसी, टेक्निकल असिस्टेंट, यूडीसी जैसे पदों के लिए चुने जाते हैं.

कब तक आवेदन कर सकते हैं?

कर्मचारी चयन आयोग सिलेक्शन पद फेज 14 के तहत 3003 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस साल की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है. अनारक्षित के लिए 1534 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 271, ओबीसी के लिए 667, एससी के लिए 346 और एसटी के लिए 185 पदों पर भर्ती निकली हुई है. कुल मिलाकर 3003 पदों पर भर्ती निकली हुई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास योग्य हैं. ग्रेजुएशन लेवल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. अनुभव के तौर पर टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है. हालांकि, कुछ ही पोस्ट के लिए इसकी जरूरत होती है. न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 25 से 30 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऊपरी उम्र में नियम के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी.

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आवेदन फीस कितनी है?

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन फीस जमा करनी होगी. जबकि, महिलाओं के अलावा अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है.

SSC Bharti: कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं. होमपेज पर लॉगिन करें, अगर पहली बार आए हैं तो पहले रजिस्ट्रर कर लें. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद लॉगिन आईडी क्रिएट कर लें. फिर से आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लें. होम पेज पर आवेदन पत्र शो होगा और उसमें सभी मांगी जा रही जानकारी को दर्ज करें. फॉर्म में सभी डिटेल्स दर्ज कर दें और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी दर्ज कर दें. कैटेगरी के अनुसार फीस का भुगतान करें और फिर फॉर्म जमा कर दें. एसएससी चयन पद चरण 14 भर्ती फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

सैलरी की बात करें तो लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक पोस्ट वाइज उम्मीदवारों को अलग-अलग सैलरी दी जाती है. बेसिक सैलरी के अलावा कर्मचारियों को डीए, एचआरए समेत अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जा सकते हैं.

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