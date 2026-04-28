SSC Stenographer Vacancy 2026: 700+ पदों पर भर्ती, 15 मई तक करें आवेदन, योग्यता और सैलरी जानें

SSC Stenographer Recruitment 2026: स्टेनोग्राफर की नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है और इस पद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते कैसे और कहां से एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं?
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SSC Stenographer Recruitment 2026: भारत सरकार की प्रमुख भर्ती एजेंसी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) की परीक्षाओं की तैयारी हर साल लाखों युवा करते हैं. सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के लिए कई लोग भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं. एसएससी की तैयारी करने वालों में विभिन्न क्षेत्र के उम्मीदवार शामिल होते हैं. अगर आप उनमें से हैं जो एसएससी की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन तलाश स्टेनोग्राफर की नौकरी की है तो एक अच्छा मौका इंतजार कर रहा है. दरअसल, स्टेनोग्राफर के 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है और उसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 मई 2026 है. अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आइए योग्यता, आवेदन फीस, आवेदन प्रोसेस और सैलरी आदि के बारे में जानते हैं.
किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है.
स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए हिंदी में 45 मिनट और इंग्लिश में 40 मिनट ट्रांसक्रिप्शन चाहिए.
स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए हिंदी में 65 मिनट और इंग्लिश में 50 मिनट ट्रांसक्रिप्शन चाहिए.
स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल तक उम्र वाले और ग्रेड डी के लिए 18 साल से 27 साल उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आराक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. एसएससी स्टेनोग्राफर की आवेदन फीस 100 रुपये है. जबकि, पीडब्ल्यूबीडी, एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.
सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर ऊपर की तरफ राइट साइड लॉगिन या रजिस्टर शो होगा.
पहले से आईडी न बनी हो तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें.
लॉगिन करने के बाद नीचे की ओर एसएससी स्टेनोग्राफर आवेदन पत्र शो होगा.
उस पर क्लिक करने का बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा और सभी डिटेल्स दर्ज करें.
सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा मांगे जा रहे दस्तावेज को सब्मिट कर दें.
आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
आखिर में आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें.
एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2026 के लिए आवेदन करना होगा. इसके बाद लिखित परीक्षा में पास होना होगा. स्किल टेस्ट (हिंदी, इंग्लिश) में पास होने के बाद उम्मीदवार का चयन हो सकेगा. इस पद के लिए ग्रुप सी के तहत 9300 रुपये 34840 रुपये तक सैलरी मिल सकती है. जबकि, ग्रुप डी के तहत 5200 से 20200 तक सैलरी मिल सकती है. अधिक जानकारी या अन्य डिटेल्स के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जा सकते हैं.
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