SSC का नया नोटिफिकेशन, आपने भी की है ये पढ़ाई तो एसएससी हैडक्वाटर में मिल सकती है नौकरी, सैलरी 60000 रुपये महीना

Staff Selection Commission Headquarter: कर्मचारी चयन आयोग (SSC), नई दिल्ली ने यंग प्रोफेशनल (लीगल कंसल्टेंट) के पद के लिए आवेदन मांगे हैं. यह नियुक्ति कम समय के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी. इस पद के लिए लॉ ग्रेजुएट (LLB) की डिग्री जरूरी है. योग्यता, एक्सपीरिएंस और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी SSC की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.gov.in पर उपलब्ध है. इच्छुक उम्मीदवारों को SSC की वेबसाइट से आवेदन का फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा. इस भर्ती प्रक्रिया से एक पद भरा जाना है. भरे हुए आवेदन फॉर्म को रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से नीचे दिए पते पर भेजना होगा. The Under Secretary (Admn.-I), Staff Selection Commission (HQs), Room No. 712, Block No. 12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003.

इस पद पर चुने गए व्यक्ति को एसएससी (Staff Selection Commission) के लिए कानूनी मामलों में मदद करनी होगी. उनका मुख्य काम होगा:

अदालतों (CAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य ट्रिब्यूनल) में चल रहे और खत्म हो चुके मामलों का रिकॉर्ड रखना और उनकी निगरानी करना.

कोर्ट में दायर करने के लिए याचिकाएं, जवाब, हलफनामे और अन्य कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करना.

एसएससी के अधिकारियों को सेवा और भर्ती से जुड़े मामलों में सलाह देना.

कानून मंत्रालय से कानूनी मामलों पर राय लेना और उनसे तालमेल रखना.

कानूनी नजर से नोटिस, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट तैयार या जांचना.

एसएससी द्वारा सौंपा गया कोई भी अतिरिक्त काम करना.

नौकरी की अवधि

शुरू में यह नौकरी 1 साल के लिए होगी. अगर काम अच्छा रहा तो इसे बढ़ाया जा सकता है.

योग्यता और एक्सपीरिएंस

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन: देश के किसी मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज/ विश्वविद्यालय (जैसे NLSIU) से लॉ में ग्रेजुएट डिग्री, कम से कम 60% मार्क्स के साथ.

एक्सपीरिएंस: कम से कम 2 साल का अनुभव जरूरी.

अधिकतम उम्र: 32 साल.

सैलरी: 60,000 रुपये महीना.

अतिरिक्त अनुभव (जरूरी नहीं लेकिन फायदेमंद)

कानूनी दस्तावेज तैयार करने और जांचने का अनुभव.

भर्ती प्रक्रियाओं जैसे परीक्षा नोटिस बनाना, परीक्षा कराना, उत्तर पुस्तिका जांचना, रिजल्ट बनाना, मेडिकल मामलों से निपटना आदि का अनुभव.

CAT मामलों को संभालने का अनुभव.

वेतन में बढ़ोतरी

अगर अनुबंध एक साल और बढ़ता है, तो वेतन में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन किसी भी हालत में वेतन शुरुआती वेतन के 1.25 गुना से ज्यादा नहीं होगा.

जरूरी नियम और शर्तें

यह फुल-टाइम नौकरी होगी, दूसरी कोई नौकरी नहीं कर सकते.

ज्वाइन करने पर एसएससी के साथ एक अनुबंध (Contract) और गोपनीयता समझौता (Non-disclosure Agreement) करना होगा.

संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा नहीं कर सकते.

सरकारी सुविधा जैसे घर, फोन, गाड़ी, मेडिकल भत्ता आदि नहीं मिलेगा.

अनुबंध किसी भी समय बिना कारण बताए खत्म किया जा सकता है.

पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो नौकरी तुरंत खत्म.

काम ईमानदारी और गोपनीयता के साथ करना जरूरी है.

यात्रा भत्ता (TA/DA)

अगर काम के लिए बाहर जाना पड़े तो:

हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) या रेल यात्रा (AC 2 टियर) का खर्च मिलेगा.

होटल का खर्च 2250 रुपये रोजाना तक, शहर में टैक्सी 338 रुपये रोजाना तक, और खाने का खर्च 900 रुपये रोजाना तक मिलेगा.

छुट्टियां

हर पूरे महीने में 1.5 दिन की छुट्टी मिलेगी.

छुट्टियां साल भर से आगे नहीं ले जा सकते.

बिना सैलरी के एक महीने तक की छुट्टी ली जा सकती है (कुछ मामलों में नियम ढीले हो सकते हैं).

महिला उम्मीदवारों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) मिलेगा, जैसा कि कानून में तय है.

टैक्स

वेतन से इनकम टैक्स नियम के मुताबिक काटा जाएगा और TDS सर्टिफिकेट दिया जाएगा.

SSC Notification Check Here

