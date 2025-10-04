SSC Exam: कर्मचारी चयन आयोग भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव! देख सकेंगे प्रश्न पत्र और आंसर-की

SSC Exam: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब परीक्षा देने के बाद अपने प्रश्न पत्र, अपने द्वारा दिए गए उत्तर और सही उत्तर देख सकेंगे.
SSC Exam Question Papers and Answer Keys: केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक एसएससी जिसका मुख्य कार्य अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अराजपत्रित पद भर्ती करना है. कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को फायदा हो सकेगा. परीक्षा देने के तुरंत बाद उम्मीदवार को प्रश्नपत्र, अपने जवाब और सवाल को देखने का मौका मिल सकेगा. आयोग की ओर से पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिहाज से एग्जाम संबंधित फैसला लिया गया है. पेंशन मंत्रालय और कार्मिक लोक शिकायत की ओर से एक बयान 03 अक्टूबर, शुक्रवार को जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीदवार आंसर-की को सूबतों के साथ चुनौती दे सकेंगे और अपने पर्सनल यूज के लिए उनकी प्रतिक्रिया रख सकेंगे. इस पहल से पारदर्शिता और उम्मीदवारों के बीच भरोसा जीता जा सकेगा. आगामी महीनों में कई एग्जाम होने की उम्मीद है.
घटा दी प्रश्नों को चुनौती देने की फीस
आयोग की ओर से पुराने प्रश्न पत्रों को जारी किया जाएगा जिसे आधिकारिक नमूना सेट के तौर पर जारी करेंगे जिससे उम्मीदवारों को सही स्टडी मटेरियल मिले. बता दें कि आयोग की ओर से प्रश्नों को चुनौती देने की शुल्क कम कर दिया गया है जो 100 रुपये से घटकर से 50 रुपये प्रति प्रश्न कर दिया गया है.
जारी किया टोल-फ्री नंबर
आयोग की ओर से समस्याओं के हल के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. 1800-309-3063 नंबर के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा एसएससी की ओर से शिकायत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है. इसके अलावा इक्वी-पर्सेंटाइल नॉर्मलाइजेशन भी शुरू किया है.
सरल शब्दों में समझाएं तो ये विधि उम्मीदवारों की तुलना उनके परसेंटाइल अंकों के आधार पर करती है. उदाहरण के जरिए समझाएं तो उम्मीदवारों के लिए एक बैच को दूसरे बैच की तुलना करना आसान हो सकेगा. वो देख सकेंगे कि कब थोड़ा कठिन पेपर मिलता है जो नॉर्मलाइजेशन सुनिश्चित करता है.
