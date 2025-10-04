Advertisement
trendingNow12947345
Hindi Newsनौकरी

SSC Exam: कर्मचारी चयन आयोग भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव! देख सकेंगे प्रश्न पत्र और आंसर-की

SSC Exam: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब परीक्षा देने के बाद अपने प्रश्न पत्र, अपने द्वारा दिए गए उत्तर और सही उत्तर देख सकेंगे.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SSC Exam: कर्मचारी चयन आयोग भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव! देख सकेंगे प्रश्न पत्र और आंसर-की

SSC Exam Question Papers and Answer Keys: केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक एसएससी जिसका मुख्य कार्य अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अराजपत्रित पद भर्ती करना है. कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को फायदा हो सकेगा. परीक्षा देने के तुरंत बाद उम्मीदवार को प्रश्नपत्र, अपने जवाब और सवाल को देखने का मौका मिल सकेगा. आयोग की ओर से पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिहाज से एग्जाम संबंधित फैसला लिया गया है. पेंशन मंत्रालय और कार्मिक लोक शिकायत की ओर से एक बयान 03 अक्टूबर, शुक्रवार को जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीदवार आंसर-की को सूबतों के साथ चुनौती दे सकेंगे और अपने पर्सनल यूज के लिए उनकी प्रतिक्रिया रख सकेंगे. इस पहल से पारदर्शिता और उम्मीदवारों के बीच भरोसा जीता जा सकेगा. आगामी महीनों में कई एग्जाम होने की उम्मीद है.

घटा दी प्रश्नों को चुनौती देने की फीस

आयोग की ओर से पुराने प्रश्न पत्रों को जारी किया जाएगा जिसे आधिकारिक नमूना सेट के तौर पर जारी करेंगे जिससे उम्मीदवारों को सही स्टडी मटेरियल मिले. बता दें कि आयोग की ओर से प्रश्नों को चुनौती देने की शुल्क कम कर दिया गया है जो 100 रुपये से घटकर से 50 रुपये प्रति प्रश्न कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

जारी किया टोल-फ्री नंबर

आयोग की ओर से समस्याओं के हल के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. 1800-309-3063 नंबर के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा एसएससी की ओर से शिकायत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है. इसके अलावा इक्वी-पर्सेंटाइल नॉर्मलाइजेशन भी शुरू किया है.

सरल शब्दों में समझाएं तो ये विधि उम्मीदवारों की तुलना उनके परसेंटाइल अंकों के आधार पर करती है. उदाहरण के जरिए समझाएं तो उम्मीदवारों के लिए एक बैच को दूसरे बैच की तुलना करना आसान हो सकेगा. वो देख सकेंगे कि कब थोड़ा कठिन पेपर मिलता है जो नॉर्मलाइजेशन सुनिश्चित करता है.

 ये भी पढ़ें- UPSC CSE Prelims Answer Key: छात्रों के लिए खुशखबरी! यूपीएससी करेगा सीएसई परीक्षा के तुरंत बाद आंसर-की जारी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

SSC exam

Trending news

चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
;