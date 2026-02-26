SBI Recruitment 2026: नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, डिप्टी मैनेजर पद पर निकली भर्ती; मिलेगी 93000 रुपये तक सैलरी

SBI Deputy Manager Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजर पद पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करके नौकरी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए किसी तरह की कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर नौकरी हासिल कर सकते हैं. एसबीआई की ओर से रेगुलर बेस पर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की भर्ती निकाली गई है. एसबीआई में डिप्टी मैनेजर पद भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली डिप्टी मैनेजर पद की वैकेंसी की आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. किन योग्यता की जरूरत है और आवेदन प्रक्रिया क्या है? आइए विस्तार से जानते हैं.

किन पदों पर कितनी भर्ती?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजर पदों पर कुल 12 भर्तियां निकली हुई है. डिप्टी मैनेजर-आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट का 1, डिप्टी मैनेजर के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के 4, डिप्टी साइबर-सिक्योरिटी एनालिस्ट के 2, डिप्टी मैनेजर- इंसिडेंट मैनेजमेंट और फॉरेंसिक के 2 और डिप्टी मैनेजर- टेस्ट इंजीनियर्स के 3 पद खाली हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या चाहिए योग्यता?

बिना लिखित परीक्षा के एसबीआई में डिप्टी मैनेजर पद हासिल कर सकते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कुछ योग्यता की मांग की गई है. न्यूनतम उम्र 25 साल और अधिकतम उम्र 35 साल वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस या उससे संबंधित बैचलर डिग्री होनी चाहिए. अगर एमसीए या एमटेक या फिर कंप्यूटर साइंस में एमएससी जैसी डिग्री है तब भी आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे. संबंधित क्षेत्र में लगभग 4 साल का अनुभव होना चाहिए.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं. होमपेज पर Current Openings सेक्शन देखें और उस पर जाएं. यहां भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन शो होगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाने के लिए कहा जाएगा. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करने के बाद उम्मीदवार लॉगिन कर सकते हैं. स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहां अपनी जानकारी को दर्ज करें. मांगी जा रही सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद फॉर्म भर लें. सभी दस्तावेज जो-जो मांगे जाएं वो भी अपलोड कर दें और आवेदन फीस भी जमा कर दें. आखिर में फॉर्म को सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

चयन प्रक्रिया और सैलरी?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजर पद के लिए शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा. इस दौरान कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा. इंटरव्यू के बाद चयन प्रक्रिया पूरी होगी. योग्य उम्मीदवारों को 64820 रुपये से 93960 रुपये के बीच हर महीने बैसिक सैलरी मिल सकेगी. साथ में अन्य डीए, पीएफ, एचआरए, मेडिकल, सीसीए जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.

ये भी पढ़ें- RRB Section Controller Answer Key 2026 OUT: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर आंसर की 2026 जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड