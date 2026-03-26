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SBI PO Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका; योग्यता, आवेदन से सैलरी तक पूरी डिटेल्स

SBI PO Recruitment 2026:  क्या आप भी सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो एक अच्छा मौका मिलने वाला है. दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक में पीओ भर्ती निकलने वाली है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 04:23 PM IST
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State bank of india Probationary Officer Recruitment 2026
State bank of india Probationary Officer Recruitment 2026

State Bank of India PO Recruitment 2026: देश के सबसे भरोसेमंद और पुराने सरकारी बैंक में नौकरी करने की प्लानिंग है तो 12वीं के बाद किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवार बैंक में नौकरी हासिल कर सकते हैं. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसा मौका दिया जा रहा है जिसमें किसी भी विषय से डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन के लिए योग्य माना जा रहा है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही परिवक्षाधीन अधिकारी (Probationary Officer) यानी PO भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है. बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए पहले है भर्ती से संबंधित पूरी डिटेल्स जान लेते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चाहें तो इंजीनियरिंग, CA, मेडिकल या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट एसबीआई बैंक में आवेदन कर सकते हैं. लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. उन्हें 30 सितंबर 2026 तक अपनी डिग्री का प्रमाण देना होगा.

आयु सीमा की बात करें तो जिन उम्मीदवारों की उम्र 21 से 30 साल के बीच है वो इस पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. जबकि, SC, ST, OBC और PwBD उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकेगी.

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आवेदन शुल्क कितना है?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी भर्ती 2026 के आवेदन के लिए General/OBC/EWS उम्मीदवारों को शुल्क देना होगा. हालांकि, SC/ST/PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा. General/OBC/EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन शुल्क चुकाना होगा. 

SBI PO Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

  2. होमपेज पर ‘Join SBI’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद ‘Current Openings’ में जाएं और वहां PO भर्ती लिंक को चुनें.

  4. यहां ‘Apply Online’ पर क्लिक करने के बाद ‘New Registration’ पर क्लिक करें.

  5. अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID दर्ज करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें.

  6. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म शो होगा.

  7. उस पर क्लिक करें और सभी मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करें.

  8. इसके बाद मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें.

  9. लास्ट में फॉर्म को सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

SBI PO 2026: चयन प्रक्रिया क्या है?

एसबीआई पीओ चयन प्रक्रिया के तहत पहले प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों को पास होना होगा जिसमें रीजनिंग, गणित और अंग्रेजी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिसमें रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, अंग्रेजी जैसे टेस्ट शामिल होते हैं. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. इसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी होती है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

भारतीय स्टेट बैंक की इस नौकरी की सबसे खास बात है ये है कि इसमें अच्छी सैलरी और करियर ग्रोथ है. चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती बेसिक सैलरी करीब 48,480 रुपये प्रति महीना हासिल हो सकती है, समय के साथ अधिकारी प्रमोशन हासिल करके ऊंचे पदों तक पहुंच सकते हैं और सैलरी बढ़वा सकते हैं. अधिक जानकारी और अन्य डिटेल्स के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UPSSSC AGTA Recruitment: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! UP में 2759 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी प्रक्रिया

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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