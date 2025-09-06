SBI PO Mains Admit Card 2025: 13 सितंबर को एसबीआई पीओ मेन्स एग्जाम, अभी तक नहीं किया एडमिट कार्ड डाउनलोड? ये है Step By Step प्रोसेस
Sep 06, 2025, 09:30 AM IST
SBI PO Mains Admit Card 2025: हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया था. साथ ही एडमिट कार्ड को भी जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार 13 सितंबर से पहले एडमिट कार्ड को अपने पास डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं. 250 अंकों के सवालों वाले इस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार आसान से स्टेप को अपनाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसके प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती से संबंधित जानकारी और एसबीआई पीओ मेन्स एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड प्रोसेस के बारे में जानते हैं.

541 उम्मीदवारों के चयन के लिए परीक्षा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 13 सितंबर 2025 को शुरू की जाएगी. इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 541 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 203 पद, ओबीसी के लिए 135 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 पद, एससी के लिए 37 पद और एसटी के लिए 75 पद आरक्षित किए गए हैं.

कैसे करें एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर एडमिट कार्ड का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को एंटर कर दें.
  4. इस तरह से लॉगिन हो जाएगा और स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो होगा.
  5. डाउनलोड पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा.
  6. भविष्य में जरूरत हो सकती है इसलिए प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें.

SBI PO Mains एग्जाम पैटर्न

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पीओ मुख्य परीक्षा को कुल 200 अंकों के प्रश्न के साथ तैयार किया जाएगा. इस दौरान अलग-अलग विशेष के सवाल पूछे जाएंगे. अंग्रेजी, डाटा एनालिसिस, सामान्य जागरूकता, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड विषय से 170 प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके साथ ही 50 अंक का एक डिस्ट्रिक्ट पेपर भी होगा. पास होने वाले उम्मीदवार को भर्ती के लिए चयन किया जाएगा.

 ये भी पढ़ें- IB ACIO Exam City 2025: खुफिया विभाग में एसीआईओ एग्जाम की सिटी स्लिप जारी, जानें डाउनलोड प्रोसेस और कैसे होगी इंटेलिजेंस ऑफिसर की परीक्षा?

Simran Singh

SBI PO Mains Admit Card 2025

