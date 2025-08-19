SBI PO Prelims Result 2025: 31 अगस्त से पहले पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट हो सकता है जारी, 541 पदों में होगी भर्ती; जानें परिणाम को चेक करने का प्रोसेस
Advertisement
trendingNow12887189
Hindi Newsनौकरी

SBI PO Prelims Result 2025: 31 अगस्त से पहले पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट हो सकता है जारी, 541 पदों में होगी भर्ती; जानें परिणाम को चेक करने का प्रोसेस

SBI PO Prelims Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 31 अगस्त 2025 से पहले जारी हो सकता है. आप घर बैठे कैसे रिजल्ट देख सकते हैं? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SBI PO Prelims Result 2025: 31 अगस्त से पहले पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट हो सकता है जारी, 541 पदों में होगी भर्ती; जानें परिणाम को चेक करने का प्रोसेस

SBI PO Prelims Result 2025 Date and Checking Process: क्या आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है. इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा और आप किस तरह से पीओ प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को ऑनलाइन चेक कर सकेंगे? ये जानना चाहते हैं तो बता दें कि जल्द ही उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है. जानकारी के अनुसार अगस्त के आखिरी सप्ताह तक एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के रिजल्ट जारी हो जाएंगे. 31 अगस्त से पहले आप रिजल्ट देख सकेंगे.

कुल 541 पदों में होगी भर्ती

अलग-अलग श्रेणी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीओ प्रीलिम्स के तहत भर्ती की जाएगी. 203 पद सामान्य वर्ग, 135 ओबीसी, 37 पद एससी और 75 पद एसटी वर्ग शामिल है. इस तरह से कुल 541 पदों में भर्ती होगी. उम्मीदवार कैसे SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम चेक कर सकते हैं? आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

कैसे करें SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट चेक?

  1. सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट- http://sbi.co.in/ पर जाना होगा.
  2. होमपेज पर SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा रिजल्ट का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करना होगा.
  3. इसके बाद सभी जानकारियां जो मांगी जाए उसे प्रदान करें.
  4. सभी जानकारी को भर देने के बाद रिजल्ट देख सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे.

SBI PO प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद क्या करना होगा?

SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपके लिए दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा. इसकी परीक्षा सितंबर 2025 में होगी. रिजल्ट आने के बाद अगस्त या सितंबर में ही मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा. रिजल्ट से संबंधित या अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र TAIT 2025 परीक्षा के परिणाम जारी, यहां mscepune.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

SBI PO Prelims Result 2025job

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में आफत बनकर बरसेगी बारिश, NSA डोभाल से मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में आफत बनकर बरसेगी बारिश, NSA डोभाल से मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
DNA
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
;