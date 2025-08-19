SBI PO Prelims Result 2025: 31 अगस्त से पहले पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट हो सकता है जारी, 541 पदों में होगी भर्ती; जानें परिणाम को चेक करने का प्रोसेस

SBI PO Prelims Result 2025 Date and Checking Process: क्या आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है. इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा और आप किस तरह से पीओ प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को ऑनलाइन चेक कर सकेंगे? ये जानना चाहते हैं तो बता दें कि जल्द ही उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है. जानकारी के अनुसार अगस्त के आखिरी सप्ताह तक एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के रिजल्ट जारी हो जाएंगे. 31 अगस्त से पहले आप रिजल्ट देख सकेंगे.

कुल 541 पदों में होगी भर्ती

अलग-अलग श्रेणी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीओ प्रीलिम्स के तहत भर्ती की जाएगी. 203 पद सामान्य वर्ग, 135 ओबीसी, 37 पद एससी और 75 पद एसटी वर्ग शामिल है. इस तरह से कुल 541 पदों में भर्ती होगी. उम्मीदवार कैसे SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम चेक कर सकते हैं? आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

कैसे करें SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट चेक?

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट- http://sbi.co.in/ पर जाना होगा. होमपेज पर SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा रिजल्ट का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद सभी जानकारियां जो मांगी जाए उसे प्रदान करें. सभी जानकारी को भर देने के बाद रिजल्ट देख सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे.

SBI PO प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद क्या करना होगा?

SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपके लिए दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा. इसकी परीक्षा सितंबर 2025 में होगी. रिजल्ट आने के बाद अगस्त या सितंबर में ही मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा. रिजल्ट से संबंधित या अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक कर सकते हैं.

