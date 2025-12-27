SBI में 5 जनवरी तक 996 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पद के लिए आवेदन का मौका, फटाफट जानें अप्लाई प्रोसेस और योग्यता

Advertisement
SBI Specialist Cadre Officer Recruitment: हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 996 पदों पर भर्ती की आवेदन तारीख को बढ़ाकर 5 जनवरी 2026 कर दिया है. आइए जानते हैं कौन-कौन आवेदन कर सकता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 02:13 PM IST
State Bank of India Specialist Cadre Officer Recruitment: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को हाल ही में बढ़ाने का ऐलान किया था. इसके तहत 5 जनवरी 2026 तक आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है. ऐसे उम्मीदवार जिसने अभी तक तीन स्पेशलाइज्ड पदों पर 996 भर्ती के लिए आवेदन पत्र नहीं भरा है अब अतिरिक्त समय मिल गया है. बैंक में करियर बनाने वाले या नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका मिल सकता है. एसबीआई की आधिकारिक करियर पोर्टल पर आवेदन का लिंक एक्टिव है. आइए जानते हैं किन योग्यता वालों को आवेदन का मौका मिल रहा है.

SBI में तीन स्पेशलाइज्ड पदों पर 996 वैकेंसी

  1. VP वेल्थ- सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर (SRM) के 506 पदों पर भर्ती
  2. AVP वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर (RM) के 206 पदों पर भर्ती
  3. कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के 284 पदों पर भर्ती

किन योग्यताओं की जरूरत?

सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कम से कम 60% बैंकिंग या फाइनेंस या मार्केटिंग में MBA डिग्री होनी चाहिए. साथ में CFA, NISM या CFP आदि का सर्टिफिकेट होना चाहिए. न्यूनतम 6 साल का अनुभव जरूरी है.

रिलेशनशिप मैनेजर के लिए बैंकिंग या फाइनेंस या मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है. कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए.

कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए टू-व्हीलर ड्राइविंग का वैलिड लाइसेंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन में एक्सपीरियंस भी जरूरी है.

आवेदन प्रोसेस क्या है?

  1. भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर Recruitment सेक्शन में जाएं और लेटेस्ट एससीओ नोटिफिकेशन देखें.
  3. क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाना होगा.
  4. लॉगिन प्रक्रिया को अपनाने के बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो होगा.
  5. मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें और जो-जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं सब्मिट कर दें.
  6. इसके बाद वर्ग के अनुसार फीस जमा कर दें और फॉर्म का प्रीव्यू कर लें.
  7. आखिर में फॉर्म को सबमिट कर दें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें- BSF में जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 10वीं पास को मौका, 60000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी

