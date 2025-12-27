SBI में 5 जनवरी तक 996 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पद के लिए आवेदन का मौका, फटाफट जानें अप्लाई प्रोसेस और योग्यता

SBI Specialist Cadre Officer Recruitment: हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 996 पदों पर भर्ती की आवेदन तारीख को बढ़ाकर 5 जनवरी 2026 कर दिया है. आइए जानते हैं कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
State Bank of India Specialist Cadre Officer Recruitment: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को हाल ही में बढ़ाने का ऐलान किया था. इसके तहत 5 जनवरी 2026 तक आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है. ऐसे उम्मीदवार जिसने अभी तक तीन स्पेशलाइज्ड पदों पर 996 भर्ती के लिए आवेदन पत्र नहीं भरा है अब अतिरिक्त समय मिल गया है. बैंक में करियर बनाने वाले या नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका मिल सकता है. एसबीआई की आधिकारिक करियर पोर्टल पर आवेदन का लिंक एक्टिव है. आइए जानते हैं किन योग्यता वालों को आवेदन का मौका मिल रहा है.
SBI में तीन स्पेशलाइज्ड पदों पर 996 वैकेंसी
किन योग्यताओं की जरूरत?
सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कम से कम 60% बैंकिंग या फाइनेंस या मार्केटिंग में MBA डिग्री होनी चाहिए. साथ में CFA, NISM या CFP आदि का सर्टिफिकेट होना चाहिए. न्यूनतम 6 साल का अनुभव जरूरी है.
रिलेशनशिप मैनेजर के लिए बैंकिंग या फाइनेंस या मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है. कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए.
कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए टू-व्हीलर ड्राइविंग का वैलिड लाइसेंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन में एक्सपीरियंस भी जरूरी है.
आवेदन प्रोसेस क्या है?
