SBI SCO Recruitment 2025: 20 से 42 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! 996 पदों पर भर्ती शुरू, जानिए कितनी होगी सैलरी

SBI SCO Recruitment 2025 Notification: बैंकिंग सेक्टर में सुनहरा करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के विभिन्न 996 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 02 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं.

SCO के इन 996 पदों पर निकली वैकेंसी

VP वेल्थ (SRM) - 506 पद

AVP वेल्थ (RM) - 206 पद

कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटि - 284 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

इतनी होगी CTC

VP वेल्थ (SRM) - 44.70 लाख

AVP वेल्थ (RM) - 30.20 लाख

कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटि - 6.20

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC/EWS - 750 रुपये

SC/ST/PwBD - नि:शुल्क

आयु सीमा

VP वेल्थ (SRM) - 26 से 42 साल

AVP वेल्थ (RM) - 23 से 35 साल

कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटि - 20 से 35 साल

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

इंटरव्यू

मेरिट लिस्ट

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

