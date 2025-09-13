SAIL Recruitment 2025: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 122 पदों पर निकाली भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स

Steel Authority of India Limited Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने राउरकेला स्टील प्लांट, इस्पात जनरल हॉस्पिटल के लिए 112 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट igh.sailrsp.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट आवेदन करने की सोच रहे हैं. वे लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें.

इन 122 पदों पर निकली वैकेंसी

मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनिंग - 100 पद

हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग - 07 पद

OT/एनेस्थीसिया असिस्टेंट ट्रेनिंग - 05 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनिंग - 10वीं की डिग्री के साथ 1 साल का अनुभव.

हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग - MBA/BBA की डिग्री या हॉस्पिटल मैनेजमेंट/हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन/एचआर/मार्केटिंग/फाइनेंस में PG डिप्लोमा.

OT/एनेस्थीसिया असिस्टेंट ट्रेनिंग - 12वीं की डिग्री के साथ OT/एनेस्थीसिया असिस्टेंट ट्रेनिंग का 1 साल का अनुभव

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. वहीं, योग्यता या भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनिंग - 7,000 रुपए प्रति महीने

हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग - 15,000 रुपए प्रति महीने

OT/एनेस्थीसिया असिस्टेंट ट्रेनिंग - 9,000 रुपए प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट igh.sailrsp.co.in पर जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

