/Success Story: 23 साल की लड़की ने बनाया रिकॉर्ड, क्रैक किए 19 सरकारी नौकरी के एग्जाम; कौन है चारु पांडे?

Success Story of Charu Pandey: अक्सर कहा जाता है कि सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपनी उपलब्धियों से इस बात को सच साबित कर देते हैं. जिस उम्र में ज्यादातर युवा अपने करियर को लेकर असमंजस में रहते हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, उसी उम्र में छत्तीसगढ़ की रहने वाली चारु पांडे ने ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है. महज 23 साल की उम्र में चारु पांडे ने एक या दो नहीं, बल्कि 19 सरकारी भर्ती परीक्षाओं में सफलता हासिल कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है.