/Success Story: 23 साल की लड़की ने बनाया रिकॉर्ड, क्रैक किए 19 सरकारी नौकरी के एग्जाम; कौन है चारु पांडे?

Success Story of Charu Pandey: अक्सर कहा जाता है कि सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपनी उपलब्धियों से इस बात को सच साबित कर देते हैं. जिस उम्र में ज्यादातर युवा अपने करियर को लेकर असमंजस में रहते हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, उसी उम्र में छत्तीसगढ़ की रहने वाली चारु पांडे ने ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है. महज 23 साल की उम्र में चारु पांडे ने एक या दो नहीं, बल्कि 19 सरकारी भर्ती परीक्षाओं में सफलता हासिल कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है.
रेलवे, बैंकिंग और SSC समेत कई प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सही रणनीति के दम पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. उनकी इस असाधारण उपलब्धि के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा. आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की इस प्रतिभाशाली बेटी चारु पांडे की प्रेरणादायक सफलता की कहानी, जिसने कम उम्र में ही सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए.
चारु पांडे छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के टिल्डा-नेवरा की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा यहीं से पूरी की. इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने गणित विषय में बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी) की डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी करने के बाद चारु ने सरकारी नौकरी पाने का लक्ष्य तय किया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गईं. कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार प्रयासों का ही नतीजा रहा कि उन्होंने एक के बाद एक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की.
महज 23 साल की उम्र में चारु पांडे ने करीब 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास कर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है. सरकारी नौकरी की तैयारी के लिहाज से उन्होंने SSC, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस सेवा जैसी 19 प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा लिया और सभी में पास भी हुईं.
ऊपर बताई गई प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा और भी एग्जाम रहे हैं जिनमें चारु शामिल होने के साथ सफल भी हुई हैं. उनकी उपलब्धि को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा.
चारु पांडे के सफलता की सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस है. लगातार की मेहनत और टाइम मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने कई परीक्षाओं में सफलता हासिल की है. उनका कहना है कि एक सही दिशा में की गई मेहनत व्यक्ति को जरूर सफलता दिलाने में मदद करती है. निरंतर कोशिश और मेहनत से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं.
वर्तमान में चारू पांडे चेन्नई में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) विभाग में कार्यरत हैं. यहां वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ कर रही हैं. अपने काम के प्रति उनकी अनुशासित कार्यशैली और पेशेवर दृष्टिकोण उन्हें एक कुशल और सफल अधिकारी के रूप में पहचान दिला रहे हैं. सरकारी सेवा में रहते हुए भी वो लाखों युवाओं के लिए मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास की मिसाल बनी हुई हैं.