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Success Story: 23 साल की लड़की ने बनाया रिकॉर्ड, क्रैक किए 19 सरकारी नौकरी के एग्जाम; कौन है चारु पांडे?

Success Story of Charu Pandey: आज हम आपको एक ऐसी लड़की की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने केवल 23 साल की उम्र में 19 प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं क्रैक कर ली हैं. इसके साथ ही एक रिकॉर्ड बना लिया है जिस वजह से उन्हें स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी.

Written BySimran Singh
Published: Jun 11, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:57 PM IST
Success Story: 23 साल की लड़की ने बनाया रिकॉर्ड, क्रैक किए 19 सरकारी नौकरी के एग्जाम; कौन है चारु पांडे?
Image Credit: Success Story of Charu Pandey

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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