पढ़ाई के जुनून से लिखी सफलता की कहानी, किसान की बेटी को मिली IISER में जगह, लिया पढ़ाई के लिए कर्ज

IISER Story: मजबूत इरादों पर ही सफलता कदम चूमती है. इस बात को सच साबित कर दिखाया है लुधियाना के सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल की छात्रा सिमरन ने.वह प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), मोहाली में पांच साल के BS-MS डुअल डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश पाने में सफल रही हैं. वे अपने स्कूल की पहली छात्रा है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है.

आर्थिक कठिनाइयों से लड़ते हुए मिली बड़ी सफलता-

IISER में सीट पक्की करने वाली सिमरन जलालाबाद की रहने वाली है. उन्होंने तमाम आर्थिक कठिनाइयों से लड़ते हुए इस उपलब्धि को हासिल किया है. उनके परिवार की आय सीमित है. इसलिए सिमरन की पढ़ाई के लिए करीब 8 लाख का एजुकेशन लोन लेना पड़ा है. सिमरन के पिता किसान हैं और माता आशा वर्कर के रूप में काम करती हैं. उनके दो भाई-बहन भी पढ़ाई कर रहे हैं.

पढ़ाई में निरंतर मेहनत का कमाल और राज्यस्तरीय रैंक-

सिमरन ने 10वीं और 12वीं कक्षा में राज्य स्तर पर रैंक हासिल की है. उन्होंने जलालाबाद के एक सरकारी स्कूल से 10वीं की पढ़ाई पूरी की, जो उन्होंने महामारी के दौरान आर्थिक तंगी के कारण बदली. फिर उन्होंने लुधियाना के मेरिटोरियस स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की. सिमरन ने नॉन-मेडिकल स्ट्रीम चुनी और रिसर्चर बनने के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की.

बिना स्कॉरलरशिप के झेल रही हैं आर्थिक संघर्ष-

सिमरन ने बताया कि, राज्य सरकार ने उन्हें कोई स्कॉलर नहीं मिली है. इसलिए उन्हें अपने एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर निर्भर रहना पड़ता है. उन्होंने एक साल पढ़ाई छोड़कर JEE और IISER की तैयारी करी और अपने बेहतर प्रदर्शन करके स्कॉलर हासिल करने की कोशिश कर रही हैं. HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल की प्रिंसिपल सतवंत कौर ने सिमरन की सफलता पर गर्व जताया और जिला शिक्षा अधिकारियों से आर्थिक मदद दिलाने की बात कही. हालांकि, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डिंपल मदान ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

