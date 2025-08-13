पढ़ाई के जुनून से लिखी सफलता की कहानी, किसान की बेटी को मिली IISER में जगह, लिया पढ़ाई के लिए कर्ज
Advertisement
trendingNow12879429
Hindi Newsनौकरी

पढ़ाई के जुनून से लिखी सफलता की कहानी, किसान की बेटी को मिली IISER में जगह, लिया पढ़ाई के लिए कर्ज

IISER में सीट पक्की करने वाली सिमरन जलालाबाद की रहने वाली है. उन्होंने तमाम आर्थिक कठिनाइयों से लड़ते हुए इस उपलब्धि को हासिल किया है.  सिमरन ने नॉन-मेडिलक स्ट्रीम चुनी और रिसर्चर बनने के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसान की बेटी ने किया कमाल
किसान की बेटी ने किया कमाल

IISER Story: मजबूत इरादों पर ही सफलता कदम चूमती है. इस बात को सच साबित कर दिखाया है लुधियाना के सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल की छात्रा सिमरन ने.वह प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), मोहाली में पांच साल के BS-MS डुअल डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश पाने में सफल रही हैं. वे अपने स्कूल की पहली छात्रा है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है. 

आर्थिक कठिनाइयों से लड़ते हुए मिली बड़ी सफलता-

IISER में सीट पक्की करने वाली सिमरन जलालाबाद की रहने वाली है. उन्होंने तमाम आर्थिक कठिनाइयों से लड़ते हुए इस उपलब्धि को हासिल किया है. उनके परिवार की आय सीमित है. इसलिए सिमरन की  पढ़ाई के लिए करीब  8 लाख का एजुकेशन लोन लेना पड़ा है. सिमरन के पिता किसान हैं और माता आशा वर्कर के रूप में काम करती हैं. उनके दो भाई-बहन भी पढ़ाई कर रहे हैं.

ये हैं 5 ऐसी नई स्किल्स जो आपको 2025 में दिला सकती हैं मोटा पैकेज, आज से ही शुरू करें सीखना

पढ़ाई में निरंतर मेहनत का कमाल और राज्यस्तरीय रैंक-

सिमरन ने 10वीं और 12वीं कक्षा में राज्य स्तर पर रैंक हासिल की है. उन्होंने जलालाबाद के एक सरकारी स्कूल से 10वीं की पढ़ाई पूरी की, जो उन्होंने महामारी के दौरान आर्थिक तंगी के कारण बदली. फिर उन्होंने लुधियाना के मेरिटोरियस स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की. सिमरन ने नॉन-मेडिकल स्ट्रीम चुनी और रिसर्चर बनने के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की.

बिना स्कॉरलरशिप के झेल रही हैं आर्थिक संघर्ष-

सिमरन ने बताया कि, राज्य सरकार ने उन्हें कोई स्कॉलर नहीं मिली है. इसलिए उन्हें अपने एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर निर्भर रहना पड़ता है. उन्होंने एक साल पढ़ाई छोड़कर JEE और IISER की तैयारी करी और अपने बेहतर प्रदर्शन करके स्कॉलर हासिल करने की कोशिश कर रही हैं. HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल की प्रिंसिपल सतवंत कौर ने सिमरन की सफलता पर गर्व जताया और जिला शिक्षा अधिकारियों से आर्थिक मदद दिलाने की बात कही. हालांकि, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डिंपल मदान ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

भारत सरकार की इस कंपनी में भरे जाने हैं 550 पद, आवेदन हो गए शुरू

 

About the Author
author img
Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

...और पढ़ें

TAGS

punjab farmer daughter simran success storysimran got place in jee IISER

Trending news

'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
Rahul Gandhi
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
Delhi stray dogs
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
West Bengal news
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
Jagannath Temple
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
tamilnadu news
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
sonia gandhi
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
Samajwadi Party
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
;