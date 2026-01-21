Supreme Court Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, लॉ क्लर्क पदों पर भर्ती शुरू, 1 लाख होगी मंथली सैलरी

Supreme Court Recruitment 2026 Notification: देश की सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट के 90 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 07 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 32 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 07.02.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 1,00,000 रुपये प्रति महीने होगी.

इंपोर्टेंट डेट्स

नोटिफिकेशन डेट - 20 जनवरी, 2026

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट - 20 जनवरी, 2026

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट - 07 फरवरी, 2026

लिखित परीक्षा (पार्ट-I और पार्ट-II) - 07 मार्च, 2026

मॉडल आंसर-की अपलोड डेट - 08 मार्च, 2026

ऑनलाइन ऑबजेक्शन लास्ट डेट - 09 मार्च, 2026 (रात 11:59 बजे तक)

चयन प्रक्रिया

Part I - MCQs टेस्ट

Part II - सब्जेक्टिव लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

