Supreme Court Recruitment 2025: 2 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी! सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर के लिए ऐसे करें आवेदन; जानें योग्यता से लेकर सब कुछ
Supreme Court Recruitment of Court Master: क्या आप सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं? अगर हां, तो कोर्ट मास्टर पद खाली है जिसमें भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है. आप 15 सितंबर 2025 से पहले अप्लाई कर सकते हैं, आइए योग्यता से लेकर सब कुछ जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 01:49 PM IST
Supreme Court Recruitment of Court Master Apply Process: सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करने का शानदार मौका है. दरअसल, सरकार की ओर से कोर्ट मास्टर पद पर भर्ती निकाल दी गई है. इसकी सूचना कुछ दिन पहले ही जारी की जा चुकी है और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के लिए एक अच्छा मौका है कि वो 2 लाख रुपये से ज्यादा सैलरी वाली नौकरी को हासिल कर सकते हैं. इसके लिए किन प्रक्रिया को अपनाना होगा और किसे ये नौकरी मिल सकती है? ऐसी सभी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं, आइए विस्तार से जानते हैं.

सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर के कितने पद खाली हैं?

सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर भर्ती 2025 जारी हो चुकी है और 15 सितंबर 2025 तक इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इस पद पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी है जिसमें जनरल 16 पद, अनुसूचित जाति के 04 पद, अनुसूचित जनजाति के 02 पद और ओबीसी के 08 पद यानी कुल मिलाकर 30 पदों पर भर्ती की जाएगी.

कौन होता है सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर?

सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर को शॉर्टहैंड या स्टेनोग्राफी का एक्सपर्ट माना जाता है. इनकी सीधी बातचीत जज से होती है. इस पद पर भर्ती के लिए कोर्ट या अन्य सरकारी विभाग भी हैं. ज्यूडिशियल डॉक्यूमेंट्स की जांच करने से लेकर अन्य न्यायिक कार्यवाही से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी इनके सिर ही होती है. कोर्ट मास्टर का काम होता है कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करें. इसके साथ ही शॉर्टहैंड में नोट्स तैयार करना, ज्यूडिशियल रिकॉर्ड रखना और ट्रांसक्रिप्ट करना भी उन्हीं का काम होता है. कोर्ट जो भी आदेश दे रहा है या जो जज सुनवाई के दौरान बोल रहे हैं इन सब को कोर्ट मास्टर ही डॉक्यूमेंट के तौर पर तैयार करता है.

कितनी होगी कोर्ट मास्टर की सैलरी?

आवेदन के बाद चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग पे लेवल-11 के तहत रखा जाएगा. इसके अनुसार कोर्ट मास्टर की शुरुआती बेसिक सैलरी 67,700 रुपये होगी. अधिकतम इंक्रीमेंट के बाद बेसिक सैलरी 2,08,700 रुपये तक हो सकती है. चयनित उम्मीदवार को सैलरी के अलावा लागू भत्तों का फायदा भी मिलेगा.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा क्या होनी चाहिए?

  • मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से डिग्री
  • अंग्रेजी शॉर्टहैंड में 120 शब्द प्रति मिनट स्पीड
  • कंप्यूटर टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड
  • स्टेनोग्राफी या सचिव पद न्यूयनतम 5 वर्ष का अनुभव
  • कम से कम उम्र 30 साल और अधिकतम 45 साल उम्र

कोर्ट मास्टर भर्ती का आवेदन शुल्क कितना है?

जनरल कैटेगरी के योग्य उम्मीदवार को आवेदन के लिए 1500 रुपये फीस जमा करनी होगी. जबकि, अन्य वर्ग के लोगों के लिए 750 रुपये फीस है. योग्य उम्मीदवारों का आवेदन फॉर्म भरने के बाद 5 स्टेज टेस्ट को पास करना होगा जिसके आधार पर नौकरी दी जाएगी.

कैसे करें कोर्ट मास्टर के लिए अप्लाई?

  1. कोर्ट मास्टर भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. sci.gov.in वेबसाइट पर भर्ती का ऑप्शन शो होगा उस पर टैप करें.
  3. आवेदन का ऑनलाइन लिंक शो हो रहा होगा उस पर क्लिक करें.
  4. अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर दर्ज करें.
  5. मांगी जा रही जानकारी को भर दें और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें.
  6. फीस जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकाल लें या डाउनलोड कर लें.

