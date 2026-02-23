Advertisement
Hindi NewsनौकरीSupreme Court Recruitment 2026: 40 साल की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी... सुप्रीम कोर्ट में निकली भर्ती, ये है आवेदन प्रोसेस

Supreme Court Recruitment 2026: 40 साल की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी... सुप्रीम कोर्ट में निकली भर्ती, ये है आवेदन प्रोसेस

Supreme Court of India Recruitment 2026: अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि किन योग्यता की जरूरत है? आवेदन प्रक्रिया क्या है और कितनी आवेदन फीस लगेगी?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:37 AM IST
Supreme Court Recruitment 2026
Supreme Court Recruitment 2026: उम्र अगर 40 साल तक हो चुकी है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एक मौका अभी भी है. जी हां, सुप्रीम कोर्ट में 30 से 40 साल तक के उम्र वालों के लिए नौकरी निकली है. ऐसे उम्मीदवार जो सुप्रीम कोर्ट भर्ती की योग्यता के अंतर्गत आते हैं वो आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में नौकरी हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपना सकते हैं. नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय में नई भर्ती का ऐलान किया गया है और इसके लिए 23 फरवरी 2026 आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

सर्वोच्च न्यायालय में असिस्टेंट एडिटर, सीनियर कोर्ट असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती निकली है. कुल 22 वैकेंसी है जिसके लिए इच्छुक पद के लिए योग्य उम्मीदवार 8 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इस अंतिम तिथि के बाद एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा. आइए सुप्रीम कोर्ट की नई भर्ती से जुड़ी अपडेट्स जानते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

असिस्टेंट एडिटर:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ डिग्री होना जरूरी है. साथ में अटॉर्नी और कंप्यूटर ऑपरेशन का पता होना चाहिए और न्यूनतम 3 साल कोर्ट में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए.

सीनियर कोर्ट असिस्टेंट:- म्यूजियोलॉजी में हाई II क्लास मास्टर्स डिग्री होना जरूरी. कम से कम 2 साल रिसर्च या म्यूजियम में वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी.

असिस्टेंट डायरेक्टर:- म्यूजियोलॉजी में मास्टर्स डिग्री के अलावा भारतीय पुरातन वस्तुओं, प्रकाशनों, संग्रहालय तकनीकों और शैक्षिक गतिविधियों का ज्ञान होना जरूरी. संबंधित क्षेत्र में कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज के अलावा 5 साल का अनुभव जरूरी है.

असिस्टेंट लाइब्रेरियन:- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा या लाइब्रेरी ऑटोमेशन कोर्स किया हो. न्यूनतम 2 साल का लाइब्रेरी या लॉ लाइब्रेरी में काम का अनुभव होना चाहिए.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर भर्ती का विज्ञापन शो होगा और उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को फॉलो करके रजिस्टर्ड करें और फिर लॉगिन कर लें.
  4. स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा और उसमें मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करना होगा.
  5. मांगे जा रहे दस्तावेजों को सबमिट करने के अलावा फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करें.
  6. आखिर में आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
  7. आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना न भूलें और इसे डाउनलोड भी कर लें.

आवेदन फीस कितनी है?

अनारक्षित और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए प्रति आवेदन फीस 1500 रुपये है. जबकि, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट और पीडब्ल्यूडी वर्गों के लिए 750 रुपये प्रति आवेदन फीस है.

चयन प्रक्रिया और सैलरी

आवेदन करने के बाद चयन प्रक्रिया को अपनाना होगा. भर्ती के लिए पहले लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा और फिर आखिर में इंटरव्यू लिया जाएगा. इन सब प्रक्रिया को पास कर लेने के बाद योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा. लेवल 8 से 12 तक पदानुसार सैलरी मिल सकती है. यहां शुरुआती सैलरी 47,600 रुपये और 78,800 रुपये तक बेसिक सैलरी है. अधिक जानकारी या भर्ती से जुड़ी अन्य डिटेल्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC CAPF AC Recruitment 2026: बीएसएफ से लेकर सीआईएसएफ तक 300 से ज्यादा भर्तियां, 10 बड़े बदलाव; ऐसे करें आवेदन    

Supreme Court Recruitment 2026

