TN MRB Recruitment 2025: महिलाओं के लिए 2147 पदों पर बंपर भर्ती, 12वीं पास तुरंत करें आवेदन, 71 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

TN MRB Recruitment 2025 Notification: मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु (TN MRB) ने ऑक्जिलरी नर्स मिडवाईफ (ANM)/विलेज हेल्थ नर्स के 2147 पदों पर भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रही हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकती हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं और ANM की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 42 साल निर्धारित किया गया है.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे-लेवल 8 के अनुसार, 19,500 से 71,900 रुपए प्रति महीने होगी. इसके अलावा उन्हें अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा मेरिट बेसिस पर किया जाएगा.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल, OBC, EWS - 600 रुपए

SC, SCA, ST, DAP - 300 रुपए

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर लें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

