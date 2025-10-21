TISS Recruitment 2025: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में कई पदों पर निकली वैकेंसी, कल तक रिज्यूमे भेजने का मौका, जानें पूरी डिटेल्स

TISS Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) ने विभिन्न 42 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 22 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे तुरंत अपना रिज्यूमे ऑफिशियल ईमेल आईडी imsphc.uk@gmail.com पर भेज दें, नहीं तो समय सीमा समाप्त होने के बाद आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.

इन 42 पदों पर निकली वैकेंसी

प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर- 10 पद

डाटा एनालिस्ट- 01 पद

फील्ड इन्वेस्टिगेटर- 29 पद

अकाउंटेंट- 01 पद

रिसर्च ऑफिसर- 01 पद

इतनी होगी सैलरी

प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर- 65,000 रुपये प्रति महीने

डाटा एनालिस्ट- 60,500 रुपये प्रति महीने

फील्ड इन्वेस्टिगेटर- 35,000 रुपये प्रति महीने

अकाउंटेंट- 45,000 रुपये प्रति महीने

रिसर्च ऑफिसर- 45,000 रुपये प्रति महीने

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए. जानकारी के लिए बता दें, यह नियुक्ति 6 ​​महीने की अवधि यानी मार्च 2026 तक के लिए की जा रही है, जिसे प्रदर्शन और परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ाया जा सकता है.

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट tiss.ac.in या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

