Advertisement
trendingNow12970458
Hindi Newsनौकरी

TISS Recruitment 2025: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में कई पदों पर निकली वैकेंसी, कल तक रिज्यूमे भेजने का मौका, जानें पूरी डिटेल्स

TISS Recruitment 2025 Vacancy: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) ने विभिन्न 42 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 22 अक्टूबर, 2025 है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TISS Recruitment 2025: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में कई पदों पर निकली वैकेंसी, कल तक रिज्यूमे भेजने का मौका, जानें पूरी डिटेल्स

TISS Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) ने विभिन्न 42 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 22 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे तुरंत अपना रिज्यूमे ऑफिशियल ईमेल आईडी imsphc.uk@gmail.com पर भेज दें, नहीं तो समय सीमा समाप्त होने के बाद आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा. 

इन 42 पदों पर निकली वैकेंसी

  • प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर- 10 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • डाटा एनालिस्ट- 01 पद

  • फील्ड इन्वेस्टिगेटर- 29 पद

  • अकाउंटेंट- 01 पद

  • रिसर्च ऑफिसर- 01 पद

ये भी पढ़ें: BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में नौकरी का मौका, 162 पदों के लिए आवेदन शुरू, लास्ट डेट मिस न करें

इतनी होगी सैलरी

  • प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर- 65,000 रुपये प्रति महीने

  • डाटा एनालिस्ट- 60,500 रुपये प्रति महीने

  • फील्ड इन्वेस्टिगेटर- 35,000 रुपये प्रति महीने

  • अकाउंटेंट- 45,000 रुपये प्रति महीने

  • रिसर्च ऑफिसर- 45,000 रुपये प्रति महीने

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए. जानकारी के लिए बता दें, यह नियुक्ति 6 ​​महीने की अवधि यानी मार्च 2026 तक के लिए की जा रही है, जिसे प्रदर्शन और परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ाया जा सकता है.

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट tiss.ac.in या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: RRB NTPC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर! रेलवे में 5810 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स तुरंत करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

TISS Recruitment 2025

Trending news

सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश