Teacher Recruitment 2025: दशहरा के बाद युवाओं को मिलेगा तोहफा! यहां निकलेगी 13000+ से ज्यादा शिक्षक भर्ती, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

Teacher Recruitment 2025: भारत के हर राज्य के युवाओं की तैयारी सरकारी नौकरी करने के इरादे के साथ रहती है और इसके लिए वो अलग-अलग नोटिफिकेशन व आवेदन का इंतजार करते रहते हैं. खासतौर पर टीचर भर्ती का भी कई युवाओं को इंतजार रहता है अगर आप उनमें से हैं जो टीचर भर्ती के लिए काफी समय से आवेदन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल, पश्चिम बंगाल में दशहरा के बाद युवाओं को सरकार से एक तोहफा मिल सकता है. 13000 से अधिक टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

शिक्षा मंत्री ने दी सूचना

पश्चिम बंगाल में 13000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की सूचना शिक्षा मंत्री की ओर से दी गई है. प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए सूचना दी गई है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गा पूजा उत्सव के बाद 13000 से ज्यादा शिक्षक पद के लिए भर्ती निकलेगी दशहरा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कुल 13,421 शिक्षक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने सोशल मीडिया के एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से सरकारी टीचर भर्ती की जानकारी दी पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद कुल 13,421 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा दुर्गा पूजा के ठीक बाद किया जा सकता है.

আসন্ন শারদীয়ায় বাংলার যুবক-যুবতীদের শিক্ষক পদপ্রার্থীদের জন্য সুখবর! মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৩,৪২১টি শূন্য পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ! পুজোর পরেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে সংসদ! সকল চাকরী… — Bratya Basu (@basu_bratya) September 25, 2025

जानकारी के लिए बता दें कि 24 सितंबर को TET रिजल्ट जारी हुआ था, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2023 का रजिल्ट था रिपोर्ट्स की मानें तो पश्चिम बंगाल टीईटी 2023 परीक्षा में 2,73,147 उम्मीदवारों में से कुल 6,754 उम्मीदवार ही क्वालीफाई हुए हैं.

2022 टीईटी उम्मीदवारों का राज्य पर आरोप

2022 टीईटी के तहत 50,000 पद रिक्त भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी जिसमें पास होने वाले उम्मीदवारों का आरोप है कि उन्हें बुलावा आया नहीं है. सितंबर महीने की शुरुआत में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था तब जानकारी दी गई थी कि प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50 हजार पद खाली हैं इस दावे को शिक्षा मंत्री खारिज किया और कहा कि जल्द ही खाली पदों को भरने के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

