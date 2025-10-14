Teachers Recruitment Board: खुशखबरी! साल में 3 बार होंगे TET Exams, यहां शिक्षकों की भर्ती पर ज्यादा जोर

Teachers Recruitment Board: शिक्षकों के लिए एक राहत की खबर है. तीन स्पेशल टीईटी परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा में बैठने के लिए कौन से उम्मीदवार योग्य होंगे और किस राज्य में ये ऐलान हुआ है? आइए जानते हैं.
Teachers Recruitment Board: शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है. साल में 3 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को आयोजित किया जाएगा. ये फैसला तमिलनाडु सरकार की ओर से लिया गया है. ऐसे सैकड़ों शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है. तमिलनाडु सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि 2026 में 3 विशेष टीईटी परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा. खासतौर पर ये परीक्षाएं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत होंगी.
कौन से शिक्षक होंगे योग्य?
3 विशेष टीईटी परीक्षाओं के लिए वो शिक्षक योग्य होंगे जो स्कूल में कार्य कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई अनिवार्य योग्यता परीक्षा पास नहीं की है. दरअसल, ये फैसला राज्य में टीईटी एग्जाम में पास होने जरूरी करने के बाद लिया गया है. सरकार की ओर से पहले ऐलान किया जा चुका है कि स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा में पास होना जरूरी कर दिया गया है.
दो साल में 6 बार TET Exams
तमिलनाडु राज्य के अनुसार शिक्षक के लिए टीईटी पास करना जरूरी है. ऐसे में राज्य ने फैसला लिया है कि वो दो साल में 6 टीईटी एग्जाम को आयोजित करेंगे. हालांकि, उन शिक्षकों को छूट मिलेगी जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम है.
हर शिक्षक के लिए जरूरी हो गया TET Exam
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राज्य भर में पंचायत संघ, नगर पालिका, निगम, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख करता है. इन स्कूलों में काम करने वाले ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति टीईटी सिस्टम लागू होने से पहले हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में काम कर रहे शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वो सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी परीक्षा में पास जरूर हो जाएं.
हर साल 3 बार स्पेशल टीईटी एग्जाम
सुप्रीम कोर्ट आदेश का पालन करने और शिक्षकों के मदद के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से हर साल 3 स्पेशल टीईटी परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा. साल 2026 से परीक्षाएं शुरू होंगी. जनवरी, जुलाई और दिसंबर में ये स्पेशल टीईटी परीक्षाएं आयोजित होंगी. ऐसे में पहले से शिक्षक पद पर काम कर रहे शिक्षकों के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए कई मौके हासिल हो सकेंगे.
